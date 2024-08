Mariana Echeverría se sincera, revela si su esposo Óscar Jiménez pidió su salida de La Casa de los Famosos México

El nombre de la conductora de televisión, Mariana Echeverría, cuarta eliminada de la temporada 2024 de "La Casa de los Famosos México", sigue acaparando la atención de los medios de la farándula después de que trascendiera que su esposo, el portero, Óscar Jiménez, pidió que la sacaran del reality show.

De acuerdo con una revista de circulación nacional, el exportero del Club América habría pedido a la producción la salida de su esposa, Mariana Echeverría, debido a la mala imagen que mostró durante las primeras semanas de competencia. Ante este rumor la conductora se convirtió en la cuarta eliminada del reality show.

Después de convertirse en la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría ha estado como invitada en las galas del reality show. En una de las transmisiones de Vix la conductora fue cuestionada sobre el verdadero motivo de su rápida salida de la competencia.

Durante la plática Shanik Berman, periodista de espectáculos y segunda eliminada del reality show, le dijo a Mariana Echeverría que ella había salido después de que su esposo, el portero del Club León, Óscar Jiménez, había pedido su salida a la producción del programa.

Al escuchar la afirmación de Shanik Berman, Mariana Echeverría, exintegrante de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa", tomó la palabra para desmentir esa información. Aseguró que su esposo nunca habló con nadie para que la sacaran de la temporada 2024 del reality show.

"No, no vino", confesó la exintegrante de "Me Caigo de Risa".