Esposa de Arath de la Torre enfrenta a Mariana Echeverría y le dice sus verdades: "pedir perdón, deporte nacional"

Mariana Echeverría dijo durante su paso por La Casa de los Famosos que utilizaría todo lo que sabe de su amigo, Arath de la Torre, con el objetivo de destruirlo moralmente y que terminara abandonando el reality show, pues lo consideran una de las personas más fuertes de la contienda.

Esto no cayó nada bien en las personas que están fuera de la casa, empezando, claro, por la esposa de Arath de la Torre, y molestó también a sus compañeras o compañeros de programa, por ejemplo Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, así como Paul Stanley, quien participó en la primera temporada del programa.

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, por fin respondió a la polémica, sobre todo, a las disculpas públicas que pidió Mariana cuando fue una de las invitadas al programa "HOY" en los días posteriores a los que fue eliminada de la casa tras las votaciones del extenso público del reality.

Aseguró durante una invitación a la radio que las disculpas no fueron del todo eso, y que de todas formas, pedir disculpas podría no reparar del todo las cosas que se dicen dentro del reality show y que millones de personas pueden ver completamente en vivo, incluidos, por ejemplo, sus hijos.

“Yo vi un clip y no está pidiendo disculpas, nada más dijo: ‘yo con Arath tengo muy buena relación y adoro a su hijo’ y yo digo, si lo adoras entonces no te acordaste (de eso) cuando dijiste que lo ibas a quemar sacando todo lo que sabías de Arath, que yo me quedé con ganas de saber, sabía que no lo ibas a decir porque ya te ibas, pero la verdad que como te dije, no hagamos el pedir perdón un deporte nacional”, manifestó Susy Lu durante una entrevista en el programa de radio “La mejor FM”.