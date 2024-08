Jennifer López quiere recuperar su apellido de soltera tras divorciarse de Ben Affleck, ¿qué más ha pedido?

Jeniffer Lopez y Ben Affleck sigue siendo la tendencia en la farándula que más ha dado de qué hablar, pues desde los rumores de su divorcio hasta la confirmación de que JLo fue a entregar los papeles para que el divorcio se efectuará parece ser que las noticias de su posible pleito después de su relación no acaban.

Pues ahora se ha dado a conocer que la también bailarina Jennifer Lopez habría buscado una petición especial, podría estar en la búsqueda de recuperar su apellido de soltera, mismo que fue reemplazado por el de Ben Affleck en el momento en el que se casaron legalmente.

Sigue leyendo:



Filtran audio en donde Mayela Laguna supuestamente desea un trágico destino a Silvia Pinal: "está muy enferma"

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega protagonizan el video de "Taste" y se viraliza su beso en pantalla

¿Cuál es el verdadero nombre de Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez es conocida mundialmente, pero legalmente su nombre es Jennifer Affleck, algo que por falta de costumbre o por desconocimiento realmente nunca se le ha llamado así, por lo que la actriz decidió hace unos días que ya no quería ser llamada de esa forma, luego de estar casada con Ben Affleck por 1 años y 9 meses.

Pues Jennifer Lopez habría confirmado que se han separado desde el pasado 26 de abril de 2024, acudiendo hasta el pasado 20 de agosto al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para separarse legalmente del actor que ha dado vida a Batman y Daredevil en el cine.

Además de que se ha revelado la verdadera razón para no continuar en matrimonio con el actor, y que según el medio Page Six, que tuvo accesos a los documentos legales del divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, las razones del divorcio son “diferencias irreconciliables”, por lo que no hay más detalles del asunto que terminó con su relación.

Sin embargo, el medio People habría asegurado que la verdadera razón es que Jennifer Lopez es una persona que ama ser abierta con sus fans, mientras que Ben Affleck es una persona más retraída y personal, algo que se refuta en uno de los documentales recientemente lanzados de Jennifer Lopez.

“The Greatest Love Story” es un documental lanzado a principios de año donde Jennifer Lopez habla sobre su camino para encontrar su amor propio, en donde Ben Affleck habla de esa misma situación que terminó por apagar su amor y desembocó en un divorcio que todavía no muestra sus verdaderos comportamientos.