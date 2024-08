Dani Flow enfurece durante concierto y lanza amenazas al público luego de que robaran su gorra

La polémica ha sido una constante en la carrera de Dani Flow por lo explícito de sus letras, su relación poliamorosa y sus explosivas declaraciones. Aunque esta vez le llovieron críticas por la actitud que tuvo con los fanáticos en pleno concierto cuando le robaron su gorra, pues además de exigirla de vuelta con groserías lanzó amenazas los presentes.

Dani Flow enfurece por el robo de su gorra en pleno concierto

A través de redes sociales se hizo viral el momento en el que el llamado “Rey del Morbo” explota contra el público durante el concierto que ofreció en la Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla. Y es que detuvo abruptamente su presentación gritando groserías y lanzando amenazas mientras exigía que le devolverían la gorra marca Lacoste que le habían robado.

“A ver, cabro***, yo sé que somos un ching* aquí, pero, ¿estamos aquí para robarle a la gente que viene a traerles entretenimiento? No hay ped*, yo termino el show, pinche gorra de mil varos, pero si me la agarran mañana les va a cargar la put* verg*”, dijo mientras exigía que le regresaran la gorra que alguien le había arrebatado mientras cantaba.

Dani Flow recupera su gorra y envía mensaje

El intérprete de “Reggaeton Champagne” compartió un video en su cuenta de Instagram donde asegura que recuperó su gorra, sin embargo, se trata de una de las tantas que tiene de la misma marca y que desecha en algunas ocasiones luego de usarlas debido a que el sudor durante sus conciertos las daña.

Dani Flow justificó su actitud durante el concierto al asegurar que se sintió frustrado por el robo. Foto: IG @daniflowmx

“La verdad es que tengo muchísimas gorras, específicamente de estas del cocodrilo. Tengo muchas negras, el otro día hasta tiramos algunas, realmente se me echan a perder porque las sudo y se marca de blanco, entonces ya no las puedo volver a utilizar porque si las lavo ya no quedan igual. La gorra es parte de mí, aquí el rollo no fue la gorra, yo me bajé a mitad del show, me la robaron y me frustré”, explicó a través de sus historias en Instagram.

Ante las críticas que recibió en redes sociales por la actitud con el público, el cantante de reguetón dijo haberse molestado porque había destinado la borra a una pequeña fan que estaba en las primeras filas: “Cuando estoy en el show de verdad me vale, no es la cuestión económica, fue fallarle a mi fanática y yo sé que todos los que estaban ahí eran mis fans, pero me hubiera sentido mejor de haberle regalado a la niña que mi gorra se la quedara un ratero. Saludos”.