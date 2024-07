Dani Flow anuncia el nacimiento de su segunda hija con foto junto a su esposa y su novia

Dani Flow anunció a través de redes sociales este lunes el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Jovaline. El cantante de reguetón compartió una serie de postales, entre éstas una familiar con diseño estilo animado en la que aparece junto a su novia, Valeria Zepeda; su esposa, Jocelyn Lino, y su primogénita, Lucy.

Dani Flow anuncia el nacimiento de su segunda hija

El cantante, de 28 años, hizo publico el nacimiento de su segunda hija y la primera con su novia, Valeria Zepeda; además, aprovechó para anunciar su nuevo proyecto en la música: “Hoy nació mi hija Jovalie y en septiembre mi hijo ‘El rey del morbo’ con 16 canciones top level, atentos”. En las postales de Instagram Dani Flow se deja ver con su hija Lucy y la bebé desde el hospital.

En marzo pasado el intérprete de “Reggaetón Champagne” dio a conocer en pleno concierto que estaba esperando a su segunda hija junto a su novia, para ello proyectó un video en el que, además, responde a las críticas por su relación poliamorosa: “Ella no es así, ella es amor, es luz, es compañía, unión, fuerza, aprendizaje, familia. Somos una familia diferente, pero así nos amamos”.

Dani Flow tuvo que insistir para tener una relación poliamorosa

Aunque el cantante de reguetón asegura tener una buena relación con Jocelyn Lino y Valeria Zepeda, en entrevista con el youtuber Gusgri admitió que le insistió a su esposa para que aceptara tener una relación poliamorosa. Indicó que, incluso, acudieron con un psicólogo par que pudiera ayudarlos.

“Llegó el momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola, ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme. Y de ahí me puse insistente y como que encontramos esta chava y la seleccioné, dije: ‘Ella es la buena para nosotros’”, afirmó Dani Flow.