René Franco no se queda callado y expone que Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal porque está embarazada: “No me extrañaría”

Los rumores de embarazo se intensifican en la familia Nodal Aguilar, sobre todo por la sorpresiva boda que se realizó el pasado 24 de julio de 2024 en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. El presentador y comediante René Franco no ha perdido la oportunidad para dar su punto de vista y expuso que no le extrañaría que en unos meses Ángela Aguilar revele que ella y Christian Nodal serán padres.

René Franco asegura que Ángela Aguilar ya está embarazada

El productor y conductor titular de “La taquilla” abordó el tema en su programa que está disponible en YouTube. Incluso en la leyenda del video se lee el cuestionamiento “¿está embarazada Ángela Aguilar? Especulamos sobre las razones de este matrimonio”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el pasado 24 de julio de 2024. Foto: Instagram.

René Franco tacha de “boda ranchera” la celebración de la familia Nodal Aguilar

“Para mí, está embarazada. No veo ninguna otra razón para que se casaran en este momento y que Pepe (Aguilar) la entregue, además”, expuso René Franco, quien varias veces reiteró que Ángela Aguilar, de 20 años de edad, ya está embarazada.

“Con la fotografía de Pepe Aguilar entregándola, yo la titularía como boda ranchera”, destacó Rene Franco.

Pepe Aguilar entregó a su hija durante la ceremonia civil. Fotos: Instagram.

Por si fuera poco, el comediante indicó que se trató de una “boda ranchera” y con esto no se refirió a que se trató de un enlace nupcial entre estrellas del regional mexicano, sino que todo estuvo planeado porque la heredera de la dinastía Aguilar está en la dulce espera de su primer hijo.

René Franco considera que Ángela Aguilar se embarazó intencionalmente

“Mi impresión es que Ángela Aguilar está embarazada, eso es lo que dice mi mente, no estoy diciendo que sepa”, apuntó René Franco. “Yo sólo sé que en mi mente el rompecabezas de ‘andan saliendo, no andan saliendo, que si Cazzu’ y de pronto... ¿boda? Boda en Morelos con el papá. A mí se me hace que eso es otra cosa, no lo dudo nada, pero tampoco lo sé”.

“Para mí, está embarazada. No veo ninguna otra razón para que se casaran en este momento (...). No lo dudo nada, pero tampoco lo sé”, agregó el comediante.

Finalmente, el presentador destacó que seguramente a Pepe Aguilar no le quedó de otra más que aceptar la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. De hecho, agregó que hasta considera que la cantante se embarazó intencionalmente para que su padre no se opusiera a su unión con el intérprete de “Adiós, amor”, de 25 años.

Por su boda exprés, la pareja desató rumores de embarazo. Foto: Instagram.

“Esa es la historia que mi mente me está contando y hasta que no me cuenten bien la historia no voy a decir nada, pero si en seis meses o siete meses nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”, concluyó René Franco, quien puntualizó que estas son sus especulaciones.