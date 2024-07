"Tal vez hay noticias de otro embarazo": Adal Ramones, ¿se convertirá en papá a sus 61 años?

Nuevamente el famoso comediante y conductor de televisión, Adal Ramones se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de estar como invitado en el programa "Miembros Al Aire" donde habló de la posibilidad de convertirse nuevamente en papá a sus 61 años de edad.

Hace unos meses el exconductor de "Otro Rollo" acaparó la atención de los internautas al convertirse en papá por cuarta ocasión. La noticia generó bastante controversia pues los televidentes lo criticaron por la edad en la que trajo a la vida al pequeño, Cayetano. A pesar de ello el presentador se mostró muy feliz por la llegada de su cuarto hijo.

Adal Ramones, ¿será papá a sus 61 años?

En la reciente transmisión del programa "Miembros Al Aire" los conductores y Adal Ramones, invitado especial, estaban hablando sobre la paternidad. Fue en ese momento cuando el presentador de televisión sacó su buen sentido del humor para decir que podría tener noticias sobre una nueva paternidad a sus 61 años de edad.

Frente a las cámaras de televisión el exconductor de "Otro Rollo" y "La Academia" dijo que tenía noticias sobre una nueva paternidad. A pesar de que el anuncio generó bastante incertidumbre, Adal Ramones confesó que todo era una broma, pues su edad y su paternidad ha robado reflectores en los últimos años.

"Tal vez hay noticias de otro embarazo", dijo en tono de broma el conductor de televisión.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, Adal Ramones dijo que no está esperando a su quinto bebé. Los conductores de "Miembros Al Aire" le siguieron el juego al recordarle que tiene cuatro hijos de dos relaciones sentimentales distintas. El comediante prefirió guardar silencio. No, no estamos embarazados", confesó para terminar con los rumores.

¿Quiénes son los hijos de Adal Ramones?

Como te comentamos anteriormente Adal Ramones ha tenido la dicha de convertirse en papá en cuatro ocasiones: Paola, Diego, Cristóbal y Cayetano. Los primeros dos fueron con Gabriela Valencia y los segundos con su actual relación sentimental, Karla de la Mora.