"No le enseñaron a abrazar": Adal Ramones rompe en llanto al recordar a su papá

El famoso comediante y conductor de televisión, Adal Ramones dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de romper en llanto al recordar a su papá. El momento de sus declaraciones conmovieron a todos sus seguidores, quienes le demostraron todo su apoyo.

A sus 62 años de edad, Adal Ramones se ha consolidado como uno de los grandes referentes del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en proyectos como "Otro Rollo" y "La Academia", por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" las conductoras tuvieron como invitado estrella a Adal Ramones, quien protagonizó un conmovedor momento al recordar a su fallecido papá. El presentador de televisión rompió en llanto frente a las cámaras de televisión.

Resulta que en una de las dinámicas el conductor de televisión fue cuestionado que le diría a su papá si tuviera la oportunidad de reencontrarse. Fue en ese momento donde se mostró muy conmovido hasta llegar a las lágrimas y recibir el apoyo de sus compañeras.

En sus declaraciones Adal Ramones explicó que desearía llenar de besos a su papá y decirle que entiendo la manera en la que los educó. Reconoció que su papá fue una persona demasiada honesta y cumplida.

Finalmente Adal Ramones aseguró que su papá vivió la vida como quiso. Contó que cuando le dije a su padre que se venía a México para dedicarse al espectáculo, su papá no lo quería ni ver, pero tiempo después entendió el motivo.

"Vivió la vida como él quiso, me encantó cuando el sonreía. Cuando le dije que me venía a México no me quería ni ver. Le dolió mucho que me viniera acá", sentenció.