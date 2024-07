Megan Fox genera rumores de embarazo por lucir "baby bump" en video con Machine Gun Kelly

La relación de Megan Fox con Machine Gun Kelly es considerada una de las más turbulentas en Hollywood, esta vez dieron de qué hablar al despertar sospechas de un embarazo por el nuevo video musical del cantante. En las imágenes se observa a la actriz, de 38 años, luciendo su “baby bump” en románticas escenas junto al músico, lo que también generó rumores de una reconciliación.

¿Megan Fox espera un bebé con Machine Gun Kelly?

El video musical de “Lonely Road” que Kelly lanzó el pasado 25 de julio en colaboración con Jelly Roll ha generado dudas entre los fanáticos del músico y de Megan Fox, pues en éste se observa a la actriz supuestamente embarazada. Debido a lo real de su “baby bump” fanáticos no tardaron en cuestionar a los famosos sobre la llegada de un bebé y la reconciliación ya que en marzo pasado confirmaron la cancelación de su compromiso.

Sigue leyendo:

Chiquis defiende a Ángela Aguilar y a Nodal de las críticas tras su boda: "Christian es buen papá"

"Tal vez hay noticias de otro embarazo": Adal Ramones, ¿se convertirá en papá a sus 61 años?

Megan Fox despierta sospechas de embarazo por video junto a Machine Gun Kelly. Foto: IG @machinegunkelly

Hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones y Megan Fox borró una vez más todas las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram, por lo que son cada vez más fuertes las sospechas de los fans. En marzo pasado una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que se habrían dado una segunda oportunidad, aunque ahora sin estar comprometidos: “Todavía hay un montón de problemas de confianza entre ellos y es muy tóxico. No pueden mantenerse alejados el uno del otro y hay mucha historia entre ellos.

Al respecto, en 2023 la estrella de “Transformers” borró las postales que tenía junto a Machine Gun Kelly y compartió una serie de mensajes que confirmarían el fin de su relación. En marzo pasado, durante una entrevista para el podcast “Call Her Dadd”, la actriz confirmó su ruptura: “De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí (...) Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él”.

Hijos de Megan Fox y la hija de Machine Gun Kelly

Antes de comenzar una relación con Colson Baker, como es el nombre de pila del cantante, Megan Fox estuvo casada con el actor Brian Austin Green con quien tuvo tres hijos: Noah, Bodhi y Journey. La actriz ha defendido en más de una ocasión a su hijo mayor por las críticas que ha recibido por usar vestidos.

“Hay niños que dicen que los vestidos o el color rosa son solo para las niñas. Estamos pasando por esto ahora y yo estoy tratando de enseñarle a tener confianza en sí mismo sin importarle lo que digan los demás (…) Algunas personas no se mostraron de acuerdo con que Noah usara vestido pero me dio igual. Él quiere usarlos y los usa. Es su vida, su ropa y no le hace daño a nadie que use un vestido”, dijo Fox durante una entrevista.

Por otra parte, Colson Baker se convirtió en padre a los 18 años de edad y en 2009 le dio la bienvenida al mundo a su hija, Casie, que tuvo de su relación con la artista Emma Cannon. Sobre su relación con Megan Fox, la actriz reveló en su libro “Pretty Boys are Poisonous” que sufrió un aborto espontáneo durante su relación con el músico.