Chiquis defiende a Ángela Aguilar y a Nodal de las críticas tras su boda: "Christian es buen papá"

El tema del momento es la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, pues si bien desde que confirmaron su noviazgo aseguraron que su amor viene desde hace ya varios años, nadie se esperaba que formalizaran la relación al llegar al altar. Ahora que son marido y mujer siguen saliendo nuevos detalles sobre la lujosa y privada fiesta que tuvieron, pero también los famosos comentan a favor de la pareja.

Chiquis Rivera habla de la boda de Ángela Aguilar y Nodal, y la defiende de las críticas

En un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Chiquis Rivera fue cuestionada sobre lo que pasó entre los máximos exponentes del regional mexicano y no dudó en mandarles un hermoso mensaje en el que pidió no escuchar nada de lo que se comenta sobre ello: "que ellos disfruten, el amor es bonito y ahorita están viviendo algo bonito, que disfruten y se enfoquen en eso", dijo.

Al ser cuestionada de forma directa sobre las críticas que están recibiendo los recién casados, la hija de La Diva de la Banda les pidió que se dediquen a amarse: "que no le hagan caso, yo no he visto si le están tirando hate, ella se ve hermosa, se ven enamorados y a mí me encanta el amor, así que se amen" no han platicado, pero les desea lo mejor.

"Se vale lo que ellos quieran, el amor no tiene barreras y lo que sea; yo siento que se quieren mucho y la verdad no quiero opinar mucho porque es algo privado, delicado, bonito que están viviendo", añadió sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar.

Chiquis Rivera le manda mensaje a Cazzu y afirma que Nodal es un "buen papá"

Además, Chiquis habló sobre la hija de Christian Nodal y aseguró que es una bebé hermosa; fue entonces cuando también habló sobre la ex de Nodal: "yo me imagino que Cazzu está enamoradísima de su hija, está tan chula esa niña". Finalmente, la hija de Jenni Rivera le mandó un mensaje a la cantante argentina, aunque evitó comentar de más, pues aseguró que no se conocen todos los detalles sobre lo recién ocurrido.

"Lo único que le puedo decir a Cazzu es que es bella, hermosa, tiene ahí su bendición (Inti) que es lo más importante. Yo sé que Christian es buen papá y va a estar ahí, y eso también es lo más importante. Que se apoyen el uno al otro y que estén ahí por Inti, es lo único que puedo decir. Cazzu se me hace una mujer talentosa, hermosa, bellísima", concluyó.