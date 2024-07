Ingrid Brans, “La Reata” de Brozo, revela el doloroso motivo por el que no podrá convertirse en madre: “Mi vida estuvo en peligro"

Ingrid Brans es recordada por el público debido a su participación en el programa “El Mañanero”, donde aparecía ante las cámaras con una máscara de luchadora y con el sobrenombre de “La Reata”. Aunque ganó fama junto a Brozo, antes de llegar a la televisión enfrentó momentos difíciles en su vida y recientemente fue sometida a una cirugía en la que le quitaron la matriz, motivo por el que no podrá convertirse en madre.

Ingrid Brans revela el motivo por el que no podrá ser madre

En entrevista para TVNotas, “La Reata” habló sobre la cirugía a la que se sometió hace tan sólo unos meses para extirpar su matriz y explicó que, además de la probabilidad tener tumores o quistes, se debió a problemas de salud relacionados con los abortos que tuvo cuando era más joven: “No es algo que me llene de orgullo, pero estoy viva”.

Ingrid Brans participó en "El Mañanero" junto a Brozo como "La Reata". Foto: IG @ingrid.brans

“El primero fue a los 17, me dio mucho miedo ser mamá soltera. A los 21 me practiqué un legrado porque el chavo se fue a España y no iba a forzar las cosas. El otro a los 23, cuando quedé en ‘El Mañanero’ con Brozo. Yo estaba indecisa si dejaba de bailar o la tele y no me quise aventar el paquete”, relató.

Recordó: “Mi vida estuvo en peligro con el primero por haberlo hecho en una casa en Argentina y no en un hospital. Cuando despené en el pasillo medio sedada, estaba toda adolorida del vientre, me dolían las piernas por los cólicos. Me habían puesto vendas por dentro, pero estaba sangrando”.

Ingrid Brans da conferencias a jóvenes sobre adicciones. Foto: IG @ingrid.brans

¿Cómo fue trabajar con Brozo?

Actualmente Ingrid Brans trabaja continúa su carrera como modelo y se sumó a las famosas que incursionaron en OnlyFans; además, se lanzó como cantante de rap y también es conferencista dando charlas para jóvenes sobre adicciones hablando de su propia experiencia.

Brans también habló de su paso por “El Mañanero” y como fue trabajar junto a Victor Trujillo, quien fue señalado de misógino por la manera en la que trataba a las modelos en el programa. “Yo era feliz siendo ‘La nalga pack’, me reía todo el tiempo. Venía de un lugar muy pesado y ahí fingía ser un personaje. Era ‘La Reata’, ahora soy Ingrid. No me sentía objeto de nadie, yo disfruto quien soy y lo demuestro. En esa época de mi vida me dejé de drogar, tuve una mejor vida y me llegaron mejores oportunidades”, añadió.