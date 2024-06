Chiquis Rivera revela que perdió su embarazo de 7 semanas antes de subir al escenario: VIDEO

Chiquis Rivera anunció este domingo que tuvo que cancelar su concierto del sábado por la noche en Albuquerque, Nuevo México debido a que tuvo un aborto espontaneo, motivo por el cual no pudo presentarse en su show. La cantante sorprendió con la noticia, pues no había anunciado que estaba embarazada.

Janney Marín Rivera nombre real de la intérprete, tenía 7 semanas de embarazo y la situación la conmocionó hasta las lágrimas, pues señaló que no ha podido asimilar lo que está pasando. Sin embargo, antes de dar más detalles de lo ocurrido se disculpó con sus fans por tener que cancelar su show, mismo que aseguró reagendará.

A través de un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, la hija mayor de Jenni Rivera se grabó un video y lo publicó en su perfil de Instagram. En el clip explicó que tuvo un aborto espontáneo, después de haberse enterado apenas hacía dos semanas que estaba embarazada de su primer hijo.

La noche del sábado, la cantante daría un concierto en Albuquerque, pero cuando estaba a punto de llevarse a cabo comenzó a tener cólicos muy fuertes en el vientre, por lo que la revisaron y se dieron cuenta que debían llevarla al hospital de emergencia. Al revisarla le confirmaron que había perdido a su bebé, noticia que la devastó, aún así quiso regresar a ver a sus fans en un 'meet and great' que tenía agendado pero le sugirieron que era mejor que descansara.

"Tenía dolores como cólicos, yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque en la mañana estaba sangrando poquito, pero mi doctora me dijo que no me preocupara, solo que no anduviera brincando. Tenía mucho dolor, no quería cancelar".