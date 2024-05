VIDEO: Jenni Rivera está viva, fanáticos aseguran que la vieron junto a Chiquis Rivera

Chiqus Rivera presentó su nuevo sencillo “Diamantes” al sonido de banda, la estrella ha obtenido miles de reproducciones en su video oficial, pero muchos aseguran que en las imágenes aparece alguien con rasgos muy parecidos e incluso idénticos a los de la fallecida cantante Jenni Rivera.

En redes sociales ya se hizo famoso un pequeño clip del tema “Diamantes”, la nueva producción de Chiquis Rivera, la razón es porque los fanáticos de la dinastía Rivera aseguran que aparece Jenni Rivera en una de las escenas, por lo que nuevamente resurgió con fuerza la especulación de que no murió y sigue viva.

Desde que se dio a conocer la muerte de Jenni Rivera en 2012, muchos de los fanáticos de “La Gran Señora” se negaron a aceptar su partida, por lo que hay diversos rumores en donde se asegura que sigue viva y que solo fingió su muerte para alejarse del espectáculo.

Una de las primeras especulaciones sobre que Jenni Rivera seguía viva es porque se viralizó un canal de YouTube de una mujer con una voz muy similar a la de la estrella, por lo que los internautas empezaron a decir que ahora se dedicaba a vivir más tranquila, así como hay otras personas que dicen que la han visto en algunos centros comerciales.

La familia en múltiples ocasiones ha dado a conocer que la estrella grupera si falleció e incluso han compartido en donde se encuentra la tumba en donde descansan parte de sus restos, pero los fanáticos siguen creando videos en donde reúnen pruebas de lo que para ellos indica que la única verdad es que Jenni Rivera no ha muerto.

La cantante no se ha pronunciado al respecto sobre la especulación que ya es viral en cuestión a que su mamá Jenni Rivera aparece en su nuevo video, pero lo que recientemente dio a conocer fue una publicación por el día de las madres en donde menciona que extraña mucho a la famosa y le agradece públicamente por ser una gran mamá.

“1 año, 2, 3, 12 o 50 años... Siempre te extrañaré, y siempre te necesitaré. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que me enseñaste... incluso en esos momentos en los que me enojo contigo, sigo agradecido y todavía no cambiaría nada, excepto que estés aquí físicamente para ver crecer a nuestra pequeña familia. Fuiste la madre perfecta para mí, exactamente lo que necesitaba. No puedo agradecerte lo suficiente. Feliz día de la madre, mamá”, es lo que escribió junto a una serie de imágenes.