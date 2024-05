Chiquis Rivera celebra el lanzamiento de su canción “Diamante” con tacos y aguas frescas

La música siempre es motivo de celebración para la cantante Chiquis Rivera, quien en los últimos años se ha posicionado en el género musical regional mexicano por el que se ha inclinado su familia, empezando por su fallecida madre, Jenny Rivera, y su tío, Lupillo Rivera. Ayer 7 de mayo fue un día importante para la famosa porque se estrenó el video musical de su canción “Diamante”, lo que festejó de la mejor manera.

Vía sus historias de Instagram, la intérprete de “Porque soy abeja reina” compartió que por el lanzamiento del video celebró con tacos y aguas frescas, recordando sus raíces mexicanas que siempre tiene presentes, aunque nació y creció en Long Beach, California, Estados Unidos.

La cantante lanzó ayer 7 de mayo el video de su canción “Diamante”. Foto: Instagram Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera celebra con sabor mexicano

Chiquis Rivera, de 38 años de edad, compartió diversas fotos y videos en los que se observa que disfrutó del sabor mexicano, ya que contrató el servicio de dos establecimientos con sello del país: East Los Tacos y Pozolería doña Ana. Como sus nombres lo indican, los comercios ofrecen alimentos típicos de México, empezando por los tacos que suelen ser acompañados con aguas frescas.

Vía Instagram, Chiquis Rivera presumió que comieron tacos para celebrar. Fotos: capturas de historias Instagram Chiquis Rivera.

Mediante el contenido multimedia también se observa que la hija de Chiquis Rivera comió botana con dulces típicos del país, así que no faltaron las gomitas con chile. La cantante siempre presume lo que come y esta vez no fue la excepción porque celebró a lo grande debido al lanzamiento del clip musical de “Diamante”.

Para acompañar los tacos, también hubo aguas frescas. Fotos: capturas de historias Instagram Chiquis Rivera.

Video musical con historia

Aunque parecería que el festejo con sello mexicano fue aleatorio, la realidad es que no es así. Chiquis Rivera contrató a estos establecimientos porque participaron en el video musical; de hecho, la cantante convocó en abril pasado a sus fans para que acudieron a la grabación y fueran parte del clip que se grabó en el este de Los Ángeles, donde hay comunidad mexicana.

El postre fueron dulces típicos, como las gomitas con chile. Fotos: capturas de historias Instagram Chiquis Rivera.

Esto generó que el video musical tuviera un entorno relajado, que es lo que la cantante buscaba. Además, la famosa siempre le hace guiño a su origen mexicano, conectando con sus fans. Esto explica porqué el clip es especial para Chiquis Rivera, quien saldrá de gira para promocionar su nueva música.