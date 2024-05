Ángela Aguilar cautivó las redes sociales con una canción para las flores, ¿se la dedicó a su abuela?: VIDEO

Ángela Aguilar es una de las jóvenes voces que está cautivando a todo México. Su talento y belleza la están llevando a llenar los escenarios donde se presenta, pero también para robarse todas las miradas en redes sociales. En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar subió un video en TikTok interpretando una de sus nuevas canciones. Los fans piensan que llevaban una dedicatoria para el cielo, se dice que era para su abuela.

La cantante del regional mexicano decidió subir un clip cortito donde aparece tocando el piano. El video no tardó en volverse viral debido a la bonita voz de la cantante debido a que sus fans dicen que es una canción para su abuela. El título que le puso la hija de Pepe fue "yo finjo que te creo... y me llegan más amigas".

Aguilar no escribió ningún mensaje que enmarcara que le dedicaba la canción a su abuela, pero la letra del tema que escogió para deleitar a sus fans en redes sociales hace referencia a flores. Este tema siempre lo relacionan con su abuela Flor Silvestre. Lo que es una realidad es que la interpretó tiene mucho sentimiento. La canción que escogió es la de 'Mis amigas las flores'.

"Me fallaste en muchas ocasiones, pero cada vez que dudo, llegan dos explicaciones. Tengo una amiga, se llama Rosa. Me la mandas pa' que no esté sola. Tengo otra amiga, ella es Margarita. Se aparece cuando necesitas", dice la letra de canción que interpretó en redes sociales para cautivar a sus fans.