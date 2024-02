¿Chiquis mandó matar a Jenni Rivera? La cantante responde al rumor que lanzó su tío Juan

Chiquis no se quedó callada y ahora dio replica a los rumores en donde la culpan de la muerte de su madre Jenni Rivera, la estrella de la música aseguró que no puede creer lo que se dice en medios de comunicación y que es producto de algunas declaraciones de su tío Juan.

La cantante de música regional mexicana utilizó sus redes sociales para compartir su postura, con una aparente cara de molestia y desilusión la famosa mencionó que está muy triste por todo lo que se dice, que se le hace ridículo, pero que tampoco le sorprenden las declaraciones de su tío Juan Rivera al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde aseguran que tiene pruebas de la culpabilidad de Chiquis.

El rumor nació de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante en las que asegura que Juan Rivera le mostró el correo electrónico que le envió la misma Jenni Rivera, en donde decía que tenía miedo de las acciones de su hija Chiquis, pues temía que la mandara asesinar.

“Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘cómo se les ocurre querer decir algo así’ con esas cosas no se juega (…) nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente culey”, son las palabras de Chiquis en donde finalizó con que la corte se encargará de todo.