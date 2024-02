Chiquis Rivera aconseja decirles adiós a los “amigos” celosos: “te amaré desde lejos, chica”

Aunque Chiquis Rivera ha trazado una carrera en la industria musical, con lo que sigue los pasos de su fallecida madre, Jenni Rivera, también le dedica tiempo a sus negocios de belleza y salud que promueve en sus redes sociales. Pero eso no es todo porque también pone todo su empeño en su podcast “Chiquis and Chill”.

La intérprete de “Abeja reina” aprovecha el espacio que tiene en su podcast para hablar de diversos temas, como las emociones, la salud y el amor. En el marco del 14 de febrero, conocido como el Día del Amor y la Amistad, la famosa abordó dos temas destacables: la amistad y los celos.

A días del 14 de febrero, Chiquis Rivera se sinceró y dio su opinión acerca de la amistades celosas.

Chiquis Rivera en modo gurú en su podcast “Chiquis and Chill”

Chiquis Rivera, de 38 años de edad, se sinceró al hablar de esto, enfatizando que en la actualidad no tiene amigos celosos. Sin embargo, recordó que en su juventud pudo convivir con amistades así, ya que en esta etapa de la vida es cuando estos problemas suelen presentarse.

“Creo que sucede más cuando eres joven”, expuso la sobrina de Lupillo Rivera, quien agregó que esto no debería de ser así porque un verdadero amigo no tendría motivos para estar celoso de las alegrías y éxitos de alguien que se supone que quiere o estima.

Salud emocional y mental

Por lo mismo, Chiquis Rivera aconsejó alejarse de quienes son falsos amigos. “Si están celosos de ti, no creo que deban ser tus amigos. Creo que deberían estar felices por ti. No sé de qué están celosos, pero no me ocuparía de ello, sólo diría ‘estás arruinando mi vibra, te amo, pero te voy a amar desde lejos’”.

Adicionalmente, la hija de Jenni Rivera expresó que los celos no dejan nada positivo, sino que sacan lo peor de las personas y eso mina a las relaciones, ya sean amorosas o de amistad. Así que para la famosa siempre será importante cuidar su salud emocional y mental, y eso la motiva a compartir con sus fans sus experiencias.