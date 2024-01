Lupillo Rivera es tundido en redes tras compartir foto al estilo de Belinda: "ya siéntese señor"

Lupillo Rivera logró acaparar los titulares en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram que resultó sumamente controversial pues resulta que el cantante conocido como “El Toro del Corrido” recordó su historia de amor con Belinda publicando una foto muy al estilo de la cantante, además, agregó un texto que fue considerado por sus fans como una auténtica indirecta para “La Princesa del Pop Latino” y como era de esperarse, el hermano de Jenni Rivera se convirtió en blanco de críticas, burlas y todo tipo de comentarios.

Esta polémica publicación de Lupillo Rivera fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y dicho post estaba conformado por una fotografía a blanco y negro en la que se destacó la zona de sus ojos, haciendo una clara alusión a la nueva foto de perfil de Belinda en la que también muestra esta parte de su rostro, la cual, la ha puesto en el ojo del huracán en más de una ocasión pues se ha dicho que de alguna manera hace que sus parejas se tatúen sus bellos ojos.

Lupillo Rivera causó un gran furor en redes por esta foto al estilo Belinda. Foto: IG: lupilloriveraofficial

En adición a esta fotografía, Lupillo Rivera escribió un breve texto que fue interpretado como una indirecta para Belinda: “¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?” escribió el cantante, quien en distintas ocasiones ha referido que la intérprete de “El Sapito” es la mujer a la que más ha amado en toda su vida pese a que su romance no floreció como él hubiera querido.

Tunden a Lupillo Rivera tras publicar foto al estilo de Belinda

La referida publicación de Lupillo Rivera tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos logró acumular miles de likes, además, en la caja de comentarios se pudieron apreciar decenas de comentarios en los que las burlas y las críticas hacía el cantante no se hicieron esperar, por lo que terminó más que tundido.

“Cuenta tu verdad Lupe, los hombres también facturan”, “Ya siéntese señor, ya no sueñe más”, “Belindo Rivera, te la volaste”, “Lupillo no le tiene miedo a nada”, “Este tampoco tiene tantita madre” y “Ganando como siempre”, fueron tan solo algunos de los comentarios generados por la polémica fotografía de Lupillo Rivera, quien todavía no ha emitido comentarios adicionales sobre su supuesta indirecta para Belinda, pero se espera que en las próximas horas pueda ofrecer más información al respecto.

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en "La Voz" (2019). Foto: Redes

Así fue la historia de amor entre Lupillo Rivera y Belinda

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron a principios del 2019 cuando ambos participaron como coaches en “La Voz México” y debido al trato diario quedaron flechados, sin embargo, siempre fueron muy discretos con su romance y solamente fue hasta que su relación terminó cuando se supieron algunos detalles de su amorío, los cuales, fueron ofrecidos por “El Toro del Corrido”, quien aseguró que “La Princesa del Pop” Latino fue una mujer muy importante en su vida, prueba de ello es que se tatuó su rostro en uno de sus brazos.

El romance de Belinda y Lupillo Rivera solo habría durado cinco meses. Foto: TV Azteca

Cabe mencionar que, hasta ahora se desconoce el motivo de su ruptura, sin embargo, se sabe que el romance solo duró alrededor de cinco meses y Lupillo Rivera no ha tenido reparo en asegurar que le hubiera gustado que su romance con Belinda hubiera prosperado pues estaba dispuesto a “bajarle el cielo y las estrellas”, por lo que se cree que fue la también actriz quien tomó la decisión de finalizar la relación.