Exnovia de Lupillo Rivera revela la verdadera razón por la que terminaron: “las hijas tóxicas y la ex envidiosa”

Fue en el mes de mayo del 2023, cuando Lupillo Rivera confirmó estar separado de Giselle Soto con quien tuvo una relación sentimental formal, luego de su romance con Belinda, y aunque muchos creían que “El Toro del corrido” ya sentaría cabeza con la experta en microblading, esto no fue así.

Desde que Lupillo confirmó ya no estar con Giselle, ésta se había mantenido al margen y no había dado declaraciones al respecto, sin embargo, a tan solo unos meses que se cumpla un año de su separación, la ex de Lupillo rompió el silencio en redes sociales y reveló quiénes fueron las causantes de su fracaso amoroso.

Giselle asegura las hijas y la ex de Lupillo fueron las causantes de su ruptura.

Giselle Soto culpa a las hijas y a la ex mujer de Lupillo Rivera

Fue a través de redes sociales en donde Giselle respondió un comentario en el que decían que hubieran querido que Lupillo Rivera y ella se quedan juntos para toda la vida, sin pensarlo, la experta en microblading respondió las razones por las que esto no se pudo.

“Gracias. Creéme que a mi también. Pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las putas, y los chismes fue imposible!!!”, escribió Giselle

Debido a lo anterior es que queda claro que Giselle culpa a las hijas del “Toro del Corrido” e incluso a las ex esposas del cantante de que su relación no hubiera funcionado.

Y aunque Giselle nunca mencionó el nombre de la ex a la que culpa que su romance con Lupillo no diera frutos, Mayeli Alonso no perdió la oportunidad y respondió directo.

Mayeli Alonso responde a Giselle Soto

Cabe señalar que los comentarios escritos por Giselle Soto, fueron rescatados y hechos públicos desde la cuenta de “Chamonic”, por lo que a través de esta publicación la misma Mayeli Alonso envió un fuerte mensaje en contra de la ex de Lupillo Rivera.

“Le digo yo o le dices tú ? ?? Mija si tantas cosas se interpusieron en tu relación y tu pareja no te dio tu lugar es porque no te quiso bb”, escribió Mayeli en los comentarios de esta publicación

Mayeli le respondió a Giselle.

Cabe recordar que semanas antes de la separación de Giselle y Lupillo, la madre de la entonces novia del cantante insultó de manera pública a Mayeli Alonso, pues a modo de insulto y con intención de ridiculizar, le pidió que se regresará a México con los “indios Tarahumaras”; ante esta situación el hermano de Jenni Rivera pidió disculpas.

Aunque Lupillo dio la cara y hasta un comunicado lanzó ofreciendo disculpas a la madre de sus hijos, Mayeli Alonso compartió en las historias de su instagram que se sentía muy orgullosa de ser Tarahumara y es por eso que era una mujer diferente y “tan exótica”.