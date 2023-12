¿Lupillo Rivera pensaba pedirle matrimonio a Belinda? El hermano de Jenni Rivera rompe el silencio

Lupillo Rivera confesó si tenía planes de pedirle matrimonio a Belinda cuando ambos mantuvieron un romance durante su participación en el programa "La Voz México" en el año 2019, el cantante reveló detalles hasta ahora desconocidos en entrevista con Akio Annechini para RadioShow y confesó que sabía que su relación sería temporal.

"No, no, no, yo sentía que iba a ser temporal, vas viendo la situación y sabes que va a ser temporal", reconoció Lupillo Rivera.

Así respondió tras ser cuestionado por el presentador sobre si pensó en algo serio con la exprotagonista de "Cómplices al rescate" y dio a entender que la cantante no deseaba una relación formal con él, explicó que a él le gusta dejar a las mujeres y que si ellas quieren algo serio lo demuestran "y uno tiene que ser el inteligente y captarlo al momento" y agregó "ya cuando ves que la persona va más en serio es cuando empiezas a hacer diferentes tratos".

Belinda reactivó su carrera tras su rompimiento con Cristian Nodal Foto: Instagram belindapop

Lupillo Rivera también reveló si terminó con el corazón roto tras el fugaz romance que habría sostenido con la interprete de "Luz sin gravedad", dijo quedó muy sorprendido, entre líneas dio a entender que no quedaron en los mejores términos y que quizá la guapa artista pudo haberlo tratado de una forma inesperada.

Explicó que él siempre analiza si hizo algo mal para merecer esa actitud "yo trató de analizarme primero paran o culpar a nadie para yo mismo culparme y yo mismo corregirme" compartió pero declaró que luego de analizar toda la situación se quedó muy sorprendido.

Lupillo Rivera confiesa si Belinda le rompió el corazón

Pero también agradeció lo vivido con la artista de origen español "gracias a Dios pude disfrutar de ese momento, de ese verano y después de ese verano ya llegó el otoño más lleno de personalidades que nadie conoce", compartió entre risas.

Lupillo Rivera fue entrevistado por Akio Annechini para RadioShow Foto: Facebook RadioShow

"Fue un verano muy divertido muy bonito", comentó Lupillo Rivera.

Luego de agradecer lo vivido con Belinda, comentó que fue como la letra de una canción y hasta la cantó "bonitos ojos que al mirarme aquella vez me fui perdiendo y no me pude contener en sus encantos, y el aroma de su piel, lo confieso, no niego me enamoré, imaginarme sin ella no puede ser".