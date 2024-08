Nodal publica FOTOS de su luna de miel con Ángela Aguilar, y usuarios le recuerdan a su hija

Luego de su inesperada boda el pasado 24 de julio, Christian Nodal compartió las que serías las primeras fotografías oficiales de su luna de miel a lado de su ahora esposa Ángela Aguilar, estos románticos momentos de recién casados los vivieron en las aguas de Los Cabos, San Lucas, pues, para evitar ser sorprendidos por fanáticos o prensa decidieron estar en todo momento a bordo de un lujoso yate.

Debido a lo anterior es que la ahora familia Nodal Aguilar vivieron días muy tranquilos y llenos de mucho amor y pasión, así lo dejó ver el mismo cantante nacido en Sonora quien a través de su cuenta de Instagram reveló algunos de los momentos más hermosos que pasó a lado de su esposa Ángela Aguilar, sin embargo, internautas le recuerdan a su hija Inti.

Ángela y Nodal se casaron de manera inesperada el pasado 24 de julio.

Foto: @Anahi401

Nodal presume su luna de miel, pero le recuerdan a Inti

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de su cuenta de Instagram que Christian Nodal compartió las primeras fotos oficiales de su luna de miel en donde se puede apreciar un ambiente muy romántico y lleno de momentos espectaculares, los cuales seguramente quedarán en la memoria de la joven pareja.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Ángela y Nodal, pues aunque los recién casados han pedido en múltiples ocasiones que no los juzguen por la forma en que se dio su relación y su boda, la realidad es que internautas siguen defendiendo a Cazzu, pero sobre todo piden al sonorense no se olvide que tiene una hija.

Y es que, desde que Nodal confirmó su ruptura con Cazzu y su inmediato enamoramiento por Ángela Aguilar, ha sido muy criticado, pues desde entonces no se le ha visto con Inti, incluso presuntamente el cantante se habría negado a darle la pensión que la argentina le pedía para la pequeña.

Muchos internautas le recordaron a su hija.

IG @nodal

Nodal cancela concierto en Argentina

La reciente controversia en torno a Christian Nodal ha generado gran expectación y preocupación entre sus seguidores. El Movistar Arena, una de las principales sedes de conciertos en la región, ha deshabilitado la venta de boletos para las próximas fechas que incluían al cantante, y su nombre ha desaparecido de la agenda de eventos programados. Esta situación ha llevado a muchos a especular sobre una posible cancelación de los conciertos sin previo aviso, dejando a sus fans en un estado de incertidumbre.

Cabe señalar que en la página oficial del recinto argentino en donde se llevaría a cabo el concierto de Nodal el próximo 14 de agosto ya no aparece el show del sonorense, por lo que es imposible adquirir un boleto. Si bien no se han revelado las razones por las que ya no se presentará en el país natal de su hija Inti, se cree que es porque los argentinos lo castigaron y boicotearon su presentación para que no vendiera boletos.

Lo anterior se ha debido a la inesperada ruptura con Cazzu y la boda inmediata con Ángela Aguilar, por lo que el sonorense se ha convertido en uno de los artistas menos queridos de Argentina.