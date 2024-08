Lo encuentras en Netflix, es el mejor Dorama y es considerado como el más cursi de toda la historia

Uno de los doramas más populares, cursis y ampliamente considerados como uno de los mejores en Netflix de la historia es Crash Landing on You. Este dorama del 2019 es imprescindible para cualquier fan del género que busque una mezcla de romance apasionado, drama emocional y momentos conmovedores. Aquí puedes ver Crash Landing on You en Netflix.

Imagen: Captura de pantalla Netflix

Fecha de Estreno de Crash Landing on You: 2019

Protagonistas:

Hyun Bin como Ri Jeong-hyeok

Son Ye-jin como Yoon Se-ri

¿De qué trata Crash Landing on You?

Crash Landing on You cuenta la historia de Yoon Se-ri, una heredera surcoreana y exitosa empresaria que, mientras practicaba parapente, es atrapada en una tormenta y aterriza de manera forzosa en Corea del Norte. Allí, es descubierta por Ri Jeong-hyeok, un oficial norcoreano, quien decide protegerla y ayudarla a regresar a Corea del Sur.

Hyun Bin y Son Ye-jin protagonizan Crash Landing on You. Imagen: Captura de pantalla Netflix

Elementos Cursis y Románticos de Crash Landing on You

Amor Prohibido: La relación entre Yoon Se-ri y Ri Jeong-hyeok es intensa y emocionante debido a las diferencias políticas y culturales entre Corea del Sur y Corea del Norte.

Sacrificios y Gestos Románticos: La serie está llena de momentos conmovedores y sacrificios heroicos hechos por los personajes principales por el bienestar del otro.

Química entre Protagonistas: Hyun Bin y Son Ye-jin tienen una química palpable que hace que su historia de amor sea aún más convincente y entrañable.

Escenarios Hermosos: La cinematografía de la serie resalta paisajes hermosos y momentos íntimos, añadiendo un toque mágico a la narrativa romántica.

¿Dónde puedo ver Crash Landing on You?

Crash Landing on You ha sido un éxito masivo no solo en Corea del Sur sino en todo el mundo, ganando una gran cantidad de seguidores internacionales. La serie ha recibido elogios tanto de críticos como de espectadores por su guión, actuaciones y capacidad de mezclar drama, comedia y romance de manera efectiva. La puedes ver si tienes cuenta de Netflix.

Además, Crash Landing on You es considerado como uno de los doramas más cursis y románticos disponibles en Netflix, con una trama envolvente, personajes encantadores y una historia de amor que desafía fronteras.