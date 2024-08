Adrián Marcelo descubre las mentiras de Mariana Echeverría, quería confrontarlo con Arath de la Torre: "qué bajo"

La cuarta semana de competencia de la temporada 2024 de "La Casa de los Famosos México" está por llegar a su fin y una de las participantes que está en riesgo de salir este domingo 18 de agosto es Mariana Echeverría, quien en las últimas semanas ha estado en boca de todos por las controversias que ha protagonizado.

Ahora la exintegrante de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa" se volvió a colocar en el ojo del huracán después de que Gomita y Adrián Marcelo descubrieran el doble juego que está realizando para intentar permanecer dentro del reality show de Televisa.

Sigue leyendo:

Sian Chiong quiere posicionarse contra Mario Bazares y recordarle el asesinato de Paco Stanley: VIDEO

El día de ayer los habitantes del cuarto "Tierra" se robaron todos los reflectores después de descubrir el doble juego que está realizando Mariana Echeverría dentro de "La Casa de los Famosos México". Al parecer la conductora está tratando de quedar bien con los de "Mar" a pesar de que habita en "Tierra".

Resulta que Gomita se dio cuenta que Mariana Echeverría estaba manejando un doble discurso entre los habitantes de "La Casa de los Famosos México". La presentadora aseguraba que había hablado con Arath de la Torre para que no atacara a Adrián Marcelo con sus problemas para convertirse en papá.

Ante esta situación Gomita le preguntó a Arath de la Torre si esto era cierto, pero el conductor del "programa Hoy" negó que haya sido así. Inmediatamente Adrián Marcelo dijo que la lealtad con Mariana Echeverría había terminado a pesar de que eran de los más fuertes del cuarto "Tierra".

"Qué bajo. Calma, cuando llegue el momento ya sabemos cómo es. Se le cayó el teatro muy feo. No logró conectar, no me cae, no me siento a gusto", dijo Adrián Marcelo.