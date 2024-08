Yalitza Aparicio preocupa por negarse a hacer castings, ¿ya no le interesa actuar?

Luego de que en 2018 se dio a conocer como actriz en la película “Roma”, que dirigió el director, productor y guionista mexicano Alfonso Cuarón, la actriz Yalitza Aparicio tendría un futuro incierto porque estaría frenado su carrera como actriz, dio a conocer la periodista Inés Moreno a través de su canal de YouTube.

De acuerdo con la comunicadora, la modelo oaxaqueña se niega a hacer castings y, por ende, eso afectaría su carrera artística que se inició hace poco más de seis años y que iba en crecimiento porque la han buscado para participar en otros proyectos, como “Mujeres asesinas” (2022), “Presencias” (2022) y “La gran seducción” (2023).

Sigue leyendo:

Yalitza Aparicio se suma a la tendencia de los wide jeans que hacen ver más altas a las mujeres bajitas

Yalitza Aparicio revela sus claves de moda para lucir elegante con un look de short y tenis

Yalitza Aparicio podría dejar la actuación, reveló una persona cercana a ella, según informó la periodista Inés Moreno. Foto: Instagram Yalitza Aparicio.

Por qué Yalitza Aparicio deja la actuación

La periodista agregó que habló con una persona cercana a Yalitza Aparicio y recordó que la famosa sí estaba interesada en trabajar como actriz porque incluso se mudó a Estados Unidos para estudiar inglés y tener oportunidades en Hollywood, como ha sucedido con otras famosas mexicanas, es decir, Eiza González y Salma Hayek.

Sin embargo, dicha fuente entrevistada por Inés Moreno dejó entrever que la oaxaqueña, de 30 años de edad, se desanimó al no tener el éxito esperado. “Me contaron que Yalitza no había hecho muchas cosas porque a la hora de estar actuando y hacer castings el inglés no se le dio. Ella quería iniciar una carrera en el cine norteamericano porque ahí es donde llamó la atención”, reveló la persona cercana a la modelo.

La misma fuente, de acuerdo con la periodista, detalló que Yalitza Aparicio se mudó a Nueva York, donde estudió inglés, pero luego de un tiempo regresó a Oaxaca porque, además, tuvo problemas familiares que requirieron su atención.

“Que ella no va a muchos castings y así no es que vaya a forjar una gran carrera. Si no se aplica, va a perder la popularidad que ganó gracias a una nominación de un Oscar. Dicen que no se le ven las ganas, la vocación de actriz. Ahorita está esperando y vive por lo pronto de algunas marcas”, expuso la periodista Inés Moreno.

Qué hace Yalitza Aparicio actualmente

La modelo, quien estudió Educación y era maestra de preescolar antes de ser actriz, actualmente vive en Ciudad de México, donde compró un departamento, específicamente en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, agregó la fuente de Inés Moreno.

Aunque la capital del país es un lugar clave para que Yalitza Aparicio continúe su carrera como actriz, la periodista agregó que habló con personas cercanas a la famosa y confesaron que la oaxaqueña “no es una persona que se ponga a estudiar los libretos” y tampoco acude a cursos de actuación para seguir preparándose, lo que igual la afectaría profesionalmente.