Denisse Guerrero confiesa que "estaba muy bien sin hacer música" y los fans de Belanova la critican fuertemente

Uno de los regresos más esperados en el mundo de la música fue el de Belanova, banda de pop mexicana que musicalizó la adolescencia de miles de personas y que en el año 2022 sorprendió a sus fans después de seis años de ausencia. Sin embargo, lo que parecía ser un renacimiento prometedor ha estado acompañado de distintas críticas hacia su vocalista, Denisse Guerrero, quien además de sus icónicos looks se ha visto envuelta en una polémica debido a algunas declaraciones.

Cabe recordar que la agrupación alcanzó la fama en los años 2000 con éxitos como "Rosa Pastel" y "Por Ti", pero en el año 2018 se hizo el anuncio de que la banda entraría en un periodo de descanso, pero durante ese tiempo la insistencia de las y los fans por un reencuentro no se hizo esperar y ésta parece haber sido la razón principal de su retorno a los escenarios.

Aunque el regreso de Belanova ha sido muy bien recibido desde que hicieron su aparición en el festival "Bésame Mucho" en Texas, recientes declaraciones hechas por Denisse Guerrero la han puesto en el centro de la polémica, pues la cantante ha sido abierta acerca de su falta de entusiasmo por regresar a la música, afirmando que lo hizo únicamente por la insistencia de sus seguidores.

En recientes declaraciones, Denisse Guerrero expresó que el regreso de la banda no fue algo que ella realmente deseara, sino más bien una respuesta a la insistencia de los seguidores. "Yo estaba muy bien sin hacer música, no tenía ganas. Básicamente, esto es porque la gente lo estaba pidiendo y porque estoy agradecida”, comentó la cantante, reflejando un sentimiento de obligación más que de pasión por el proyecto.

Aunque muchas personas agradecieron la sinceridad de la cantante, sus declaraciones generaron mucha controversia entre sus fans de hueso colorado, quienes han criticado duramente su actitud señalando que sus comentarios restan valor al esperado regreso de la banda.

Pero a pesar de que ésto puede sonar muy impactante, la realidad detrás de estas declaraciones es mucho más compleja, pues la propia Denisse Guerrero confesó hace algunos meses que durante la pausa de la banda, la cantante enfrentó serios problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y depresión, que la llevaron a alejarse del foco público; algunos de los comentarios en aquel polémico video han sido:

A pesar de las dificultades, Belanova ha continuado su gira, destacándose en importantes festivales como el Vive Latino y el Pa’l Norte, y llevando su música a recintos emblemáticos como el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. En Estados Unidos, la banda ha recorrido diversas ciudades, incluyendo San José, Nueva York, y Miami, como parte de su tour "Vida en Rosa".

Sin embargo, esta gira también ha generado críticas, especialmente entre sus seguidores en México, quienes han cuestionado la decisión de la banda de priorizar fechas en el extranjero antes que en su país natal. Mientras tanto, el futuro de Belanova sigue siendo incierto, pues aunque la gira actual ha sido exitosa en términos de asistencia y ventas, las declaraciones de Denisse sugieren que la banda podría no continuar después de finalizar estos compromisos.

Con Belanova definitivamente no. La verdad es que cada quien está haciendo cosas por su lado. No estoy diciendo que nunca en la vida Belanova vuelva a hacer algo, pero por el momento no, afirmó Denisse Guerrero.