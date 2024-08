Bruno Mars canta “Marry You” en su concierto en CDMX y desata pedidas de mano | VIDEOS

Ayer 10 de agosto de 2024, el cantante estadounidense Bruno Mars se presentó en Ciudad de México (CDMX) y con esto se inauguró el Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol. El concierto en CDMX del cantautor fue especial por este motivo, así como por otro que es tendencia en redes sociales: su concierto desató una ola de pedidas de mano.

El cantante originario de Honolulu, Hawái, Estados Unidos, es conocido por su música llena de diversión y ritmo. Pero, por otro lado, el productor musical, de 38 años de edad, también tiene canciones que son un homenaje al amor y desamor. Una de sus canciones más conocidas es “Marry You” y es precisamente la que dio pie a que numerosas parejas que asistieron al concierto se comprometieran.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron a Mérida y así visitaron la cantina preferida de la cantante | FOTOS

VIDEO: Nicola Porcella organiza fiesta para Wendy Guevara por su cumpleaños

Bruno Mars se presentó en el Estadio GNP Seguros en CDMX. Foto: Instagram Bruno Mars.

Concierto de Bruno Mars en CDMX desata pedidas de mano

A través de la plataforma de videos TikTok se dio a conocer que numerosas parejas aprovecharon que Bruno Mars interpretó “Marry You” para dar el siguiente paso en su relación y estar a un paso de llegar al altar. Por ejemplo, la usuaria de TikTok Rosalinda Alvarado (@rosalindaalvarado14) publicó un clip de la propuesta de matrimonio que le hizo su pareja.

“Le dije ‘sí’. Desde 2014 estamos juntos y siempre te seguiré eligiendo, cada día de mi vida. Eres mi alma gemela, mi todo, nos vamos a casar”, escribió la usuaria en la descripción del video.

Brunos Mars “bendice” pedidas de mano en CDMX

La publicación de la usuaria de TikTok conmovió a numerosos usuarios, quienes reaccionaron y le escribieron mensajes como los siguientes: “Qué necesidad tenía de llorar a las 10:30 de la mañana”, “Bruno Mars bendijo su matrimonio, amiga” y “omg, te encontré. También tengo un videito suyo. Muchas felicidades”.

En tanto, la usuaria de TikTok Sofía Cabello (@sofia_cabello23) compartió un video en el que dio a conocer la pedida de mano de una pareja que no conoce. “La espectadora más feliz”, escribió la mujer, quien agregó un emoji de carita enternecida.

Este clip también recibió comentarios positivos, como “llorar por desconocidos es mi pasión”, “gracias por el video. Aquí está una de las futuras novias” y “nos tocó verlos desde (la zona) naranja B y todos les aplaudimos”.

Qué dice la canción “Marry You” de Bruno Mars

Bruno Mars lanzó en 2010 su disco “Doo-Wops & Hooligans” del que es parte el éxito musical “Marry You”. También incluye otras canciones sobresalientes del cantante, como “Just The Way You Are” y “Talking To The Moon”.

En español, la traducción literaria de “Marry You” es casarme contigo y, como el nombre lo revela, trata del matrimonio. Sin embargo, no se trata de una pedida de mano planeada, sino espontánea porque hace énfasis en las locuras que algunas personas hacen cuando están enamoradas. La canción empieza con la siguiente estrofa: