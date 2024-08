Bruno Mars en concierto: ¿cuánto cuestan las famosas sudaderas y playeras no oficiales afuera del Foro Sol/Estadio GNP?

Bruno Mars es el primer artista que estrenará el renovado Foro Sol, testigo de un sin fin de bandas y cantantes que lo hicieron sonar como quisieron, regalando noches inolvidables a quienes pudieron asistir a lo largo de los años, ahora renombrado como Estadio GNP abrirá sus puertas para todos los fans de Bruno Mars.

Por lo que si bien estás por asistir este fin de semana y no sabes qué llevar con tu outfit, este es el momento ideal para que pases por las famosas prendas no oficiales de Bruno Mars y te lleves lo mejor para este día, pues con precios muy accesibles podrás llevarte un outfit digno del cantante de pop.

¿Cuánto cuesta la mercancía no oficial de Bruno Mars en su concierto de CDMX?

Bruno Mars se presentará del 8 al 11 de agosto en el antiguo Foro Sol y ahora conocido como Estadio GNP Seguros, en la bella CDMX, por lo que te dejamos lo que podrás encontrarte este día, así como un buen setlist que seguramente tocará para todos sus fanáticos que lo irán a ver.

Fue en redes sociales donde pudimos ver el gran número de mercancías no oficial de Bruno Mars, que si ya has ido algún concierto al Foro Sol/estadio GNP, sabrás que en la salida así como en varias calles cercanas se pone un tianguis de mercancía no oficial, que es mucho más accesible que la que venden dentro del inmueble.

Pues desde los 20 pesos mexicanos te puedes llevar un increíble recuerdo de Bruno Mars a tu hogar, claro antes o después de ver su tan esperado concierto, en el que cantará canciones como Uptown Funk o Leave The Door Open, así que tienes que darte una vuelta, se encuentra en la puerta 6 del Estadio GNP/Foro Sol y te puede encontrar lo siguiente:

Playeras $250

$250 Gorras $200

$200 Termos $200

$200 Sudadera $400

$400 Tote Bag $250

$250 Tazas $150

$150 Llavero $150

$150 Sticker 2x $50

2x $50 Chamarras $600

$600 Lapiceros $20

$20 Peluches $500

¿Cuál es el setlist de Bruno Mars en su concierto de CDMX?

Bruno Mars es un artista que siempre se ha destacado por sus temas de género pop; sin embargo, eso no le impide ser uno de los grandes showmen de la industria, por lo que si esperas un gran setlist de canciones para su visita a México, estás en todo lo correcto, pues se espera que su concierto tenga al menos 18 canciones y sean las siguientes:

24K Magic

I Took Your Phones Away

Finesse

Treasure

Liquor Store Blues

Money

Perm

Calling All My Lovelies/ Wake Up In The Sky

That's What I Like / Please Me

Versace On The Floor

It Will Rain

Marry You

Runaway Baby

Fuck You/Young, Wild And Free/ Grenade/ Talking To the Moon / Nothin’ On You / Leave The Door Open

When I Was Your Man

Locked Out Of Heaven

Just The Way You Are

Uptown Funk

Bruno Mars en concierto en CDMX/Creditos: @ailoviutl