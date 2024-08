“¡Qué ratas!”: Maluma denuncia que le robaron su celular durante una feria en Medellín

Maluma se mantiene cercano a sus fanáticos a través de redes sociales, medio que usó en esta ocasión para denunciar el robo de su celular el pasado fin de semana mientras estaba en un importante evento de su ciudad natal, Medellín. Molesto, el cantante de reguetón dio detalles del hurto y, entre burlas, también envió un mensaje a los ladrones.

Maluma denuncia que le robaron su celular

A través de sus historias en Instagram, el intérprete de “Felices los 4” relató que todo ocurrió el pasado fin de semana en la Expo Internacional Equina de la Feria de las Flores en Rionegro, Medellín, en el que estuvo acompañado de las personas parte del criadero “Dos Aguas” justo antes de que una persona le robara su celular.

Maluma denuncia que le robaron su celular durante una feria en Medellín. Foto: IG @maluma

“A la salida me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí y dije ‘bueno, ya, lo que fue, fue’ (…) Qué les parece esa gono**** de historia”, dijo el cantante colombiano al detallar que recuperó sus redes sociales, pero no su cuenta de iCloud y WhatsApp debido a que las contraseñas están trocadas (cambiadas), por lo que se mantiene incomunicado.

Maluma envía mensaje a los ladrones

La voz de "Hawái" aprovechó que recuperó sus redes sociales y en su cuenta de Instagram envió un mensaje a los amantes de lo ajeno, de quienes también se burló asegurando que su celular está bloqueado por lo que es poco lo que estas personas podrían hacer ahora con él.

“Si los ladrones que me robaron están viendo esto, no se pueden dedicar a ratear, a robar, ¿para qué? Qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentirse bien con ustedes mismos, pero, ¿robar?”, dijo el cantante visiblemente molesto antes de burlarse de quienes robaron su celular.