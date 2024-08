Nicola aclara que su lugar en el programa Hoy es del líder de Mar: "tenemos Arath para rato"

Uno de los grandes rumores que se han generado desde que comenzó La Casa de los Famosos México tiene que ver con la continuidad de Arath de la Torre en el Programa Hoy. Los de cuarto Tierra se han encargado de meterle la idea a todos en la casa y a los fans que disfrutan del reality show que Nicola se quedará con el puesto del líder de Mar, es decir, que el actor y comediante se quedará sin trabajo cuando salga del programa.

Ahora, después de tres semanas de programa, Nicola aprovechó las cámaras del matutino para mandarle un mensaje a todos los del cuarto Tierra y todos los fans de La Casa de los Famosos. El peruano se olvidó de que tenía una amigo en el programa y se enfocó en mandarle buenos deseos al conductor de Hoy que sigue demostrando quién es en el reality. "Tenemos Arath para rato".

El peruano está agradecido con el líder del cuarto Mar por dejarlo quedarse como su suplente en el Programa Hoy y después de la eliminación de Potro decidió terminar con los rumores comenzados en el cuarto Tierra. Pero no sólo dejó claro que el trabajo de Arath estaba seguro en el reality, sino que también estará esperando a que vuelva después de eliminar a todos los del cuarto Tierra.

Después de dejar eso claro, el peruano comenzó a llenar de elogios al comediante, ya que asegura que pocas personas pueden decirle a otro que no se vaya y que siga luchando por sus sueños como lo hizo él previo a entrar a La Casa de los Famosos. Porcella dejó claro que Arath es una gran persona y poco a poco la gente lo está conociendo como es. Antes de terminar su mensaje volvió a hacer énfasis en que sólo lo está supliendo

"Y no, Adrián Marcelo, no Agustín... Yo no estoy acá para... estoy supliendo a un artista y una estrella de Televisa y de México", concluyó con su mensaje Nicola.