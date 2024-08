Tunden a Lola Cortés por interpretar canción de Mónica Naranjo en La Academia: "nada más falta que diga que canta mejor"

Las semanas dentro de La Academia siguen y con ellas la posibilidad de disfrutar de cómo los participantes mejoran día con día en sus actuaciones, pero también para ver un poco del talento que tienen los jueces. Lolita Cortés, es una de las juezas más icónicas del reality, por lo que cuenta con muchas apariciones en el escenario. En esta ocasión vamos a recordar cuando se paró en el escenario para interpretar 'Sobreviviré' y dejar a todos los presentes en el foro con la boca abierta al ver su potencia y afinación.

La jueza dejó su silla junto al panel de jueces para ponerse junto a la participante del reality show para comenzar a interpretar la canción de Mónica Naranjo. Con unos cuanto segundos de haber comenzado a cantar, los jueces y todos los presentes en el foro de grabaciones se volvió loco y se quedó con la boca abierta al ver la potencia bocal que tiene Lolita. En redes sociales no opinaron lo mismo y se fueron contra ella al asegurar que estaba gritando y que no le llegaba a los talones a la artista original de la canción.

Lola Cortés fue duramente criticada en redes por cantar canción de Mónica Naranjo (IG: soylolacortes)

Lolita Cortés dio cátedra de cómo se canta 'Sobreviviré'

La 'Jueza de hierro' no dudó en aceptar la invitación de Vanessa Claudio al escenario. Cuando se colocó junto a la participante, comenzó a cantar con toda la potencia bocal que tiene y demostrar cómo se debe cantar esa canción tan icónica de Mónica Naranjo. En pocos segundos dejó a todo el panel de jueces con la boca abierta, mientras que Vanessa, que se encontraba vestida de la mujer maravilla, disfrutaba en primer plano lo realizado por la Cortés. Lamentablemente no tuvo la misma reacción en redes sociales.

Después de interpretar una parte de la canción, el público la llenó de aplausos y gritos dejando claro que su interpretación había demostrado porque es tan dura dentro de La Academia y un poco de los motivos por los que siempre le exige tanto a los concursantes del reality de música de Azteca.

Lola Cortés interpretó 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo (IG: soylolacortes)

La reacción de la gente en redes sociales

La publicación donde se puede ver a Lolita Cortés interpretando 'Sobreviviré' se volvió viral en TikTok, donde la gente no dudó en opinar sobre la presentación. Algunos aseguran que lo hizo increíble, mientras que otros no están de acuerdo con la forma en la que cantó, ya que aseguran que estaba gritando y los jueces le han pedido a los participantes que no griten tanto.

"Ahora entiendo por que Lola Cortés es tan exigente en La Academia", "Criticaba a los alumnos de La Academia por gritar y ella esta haciendo lo mismo" y "Nada más falta que diga que canta mejor que Mónica Naranjo, nada que ver, no se me hace que cante bien para las críticas que avienta", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación en redes sociales.