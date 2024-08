VIDEO: el director de La Academia se enoja y abandona un programa EN VIVO, esto fue el motivo

Momentos de tensión fueron los que vivieron los seguidores del reality show "La Academia" después de presenciar el enojo del director, Héctor Martínez, quien tomó la decisión de abandonar un programa en vivo tras asegurar que la producción y los conductores se estaban burlando de él y su trabajo dentro del concurso.

Durante la transmisión del programa "Camino a la fama", Vanessa Claudio y Ricardo Casares, los conductores, presentaron una nueva sección con las frases que utiliza Héctor Martínez con los participantes de "La Academia". Fue en ese momento donde ocurrió la controversia que se volvió viral.

En una de los recientes capítulos de "Camino a la fama", programa que presenta un resumen de "La Academia", los conductores presentaron una nueva sección que desafortunadamente no tuvo el efecto que todos esperaban pues Héctor Martínez abandonó la transmisión sin dar ninguna explicación.

En las imágenes vemos a Vanessa Claudio y Ricardo Casares presentar las mejores frases de Héctor Martínez en la nueva temporada de "La Academia". Desde el primero momento Héctor Martínez se mostró bastante incómodo y les advirtió que podía abandonar el programa ya que no estaba de acuerdo en que se burlaran de él.

"Me invitan a burlarse de mi. Está bien que entretengan pero me voy. Insisto si esto es una burla me voy y no vuelvo a este programa", dijo en la transmisión.