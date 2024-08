César Bono confiesa tener problemas de movilidad accidente cardiovascular, ¿cuál es su estado de salud?

Uno de los actores mexicanos más queridos es César Bono, quien es más conocido por su icónico papel de Frankie Rivers en la serie de comedia "Vecinos", por lo que Bono se ha mantenido como una figura constante en la cultura popular mexicana durante décadas. Sin embargo, recientemente, el actor ha enfrentado nuevos retos relacionados con su salud, lo que mantiene en constante preocupación en sus fans.

Fue durante una aparición pública en el Centro Cultural San Ángel, donde asistió como padrino de la obra de teatro "Toc Toc", protagonizada por su hijo Leonardo Bono, que el actor decidió aclarar las dudas y rumores que circulaban sobre su estado de salud.

A través de las cámaras del programa "De Primera Mano" César Bono compartió detalles sobre su bienestar físico y mental. "Estoy bien de salud en general, pero sí tengo problemas de movilidad desde que tuve el accidente cardiovascular", declaró el actor; de la misma forma explicó que ésto marcó un antes y un después en su vida.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono HOY?

Si bien el actor confirmó que tiene problemas de movilidad que lo han limitado físicamente, también fue muy claro en explicar que su cerebro sigue funcionando a plenitud, lo que le permite continuar activo en su profesión y mantener su amor por la actuación, por lo que no parece ser que esté pensando en retirarse pronto de los escenarios y la televisión mexicana.

Y es que César Bono ha sido un ejemplo de dedicación y pasión por el teatro, una faceta que se destaca aún más en su asistencia a eventos como la obra "Toc Toc", pues a pesar de las dificultades de salud que ha enfrentado, no ha dejado de estar involucrado en el mundo del espectáculo.

Fotografía: Instagram/@soycesarbono

De hecho, su asistencia a la obra no solo fue un acto de apoyo paternal hacia su hijo, sino también una demostración de su amor incondicional por el teatro. "Muy feliz, fíjate que esta es una obra que nos gusta muchísimo. Tenemos trabajando aquí al hijo, pero no es la razón principal para venir a verla, sino que es una obra que disfrutamos mucho desde que se estrenó hace muchos años", comentó Bono a las cámaras de "Primera Mano".

Además de su propia carrera, César Bono ha expresado en repetidas ocasiones su admiración por el talento de su hijo, Leonardo Bono, quien ha seguido sus pasos en el mundo del teatro. "Me gusta mucho verlo porque es muy buen actor y te lo digo no como papá cuervo sino fríamente. Lo he visto en diferentes géneros, lo he visto en musicales, en teatro tradicional, y es muy buen actor y muy completo", se enorgulleció Bono.

César Bono es, sin duda, una figura emblemática en el teatro y la televisión mexicana.

Fotografía: Instagram/@soycesarbono

¿Cuándo tuvo un accidente cardiovascular César Bono?

Resulta importante recordar que César Bono sufrió un accidente cardiovascular en marzo de 2022; este evento de salud fue un momento crítico en su vida, que afectó significativamente su movilidad, aunque el actor ha continuado trabajando y manteniéndose activo en su carrera a pesar de las secuelas.