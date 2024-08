Mariana Echeverría y Mariazel tenían fuerte rivalidad y hasta el productor intervino: "Sean profesionales"

Mariazel reveló que empezaron con el pie izquierdo su relación Instagram marianaecheve / mariazelzel

Mariana Echeverría ha causado mucho revuelo por su participación en La Casa de los Famosos, ya que muchos usuarios han criticado su intervención en el reality show mientras que otros cibernautas la han defendido además han salido a la luz diversas polémicas que ha enfrentado la conductora a lo largo de su carrera.

Amigos de la artista han sido cuestionados sobre su participación y su amistad, Jessica Segura reveló que a pesar de haber estado en la misma producción que la esposa del futbolista Óscar Jiménez, no la considera su amiga; la exconductora de "Se vale", Tania Riquenes declaró hace pocos días de la integrante del equipo "Tierra" es una persona voluble, Raúl Magaña también confesó que no llevaba muy buena relación con Mariana. Además trascendió que la salida de "Me Caigo de Risa" de Mariana Echeverría respondería a una pelea con Faisy por lo que los internautas no dudaron en recordar que la conductora tampoco llevaría buena relación con Mariazel.

Mariazel confesó que el productor tuvo que pedirles que fueran profesionales Foto: Instagram mariazelzel

Mariazel y Mariana Echeverría: las razones de su rivalidad

Fue la misma Mariazel quien aclaró el rumor sobre su enemistad con Mariana Echeverría al acudir al programa Pinky Promise, donde aclaró oque en un inicio llevaban mala relación y todo habría sido porque ambas participaron en un partido de futbol mucho tiempo antes de formar parte del elenco del programa "Me Caigo de Risa", "empezamos mal", reconoció.

En el clip compartido por la cuenta de TikTok pinkypromisetv, declaró que Mariana Echeverría juega bien futbol pero ella no pero que durante el encuentro existió tensión entre ambas y se armaron de palabras por pertenecer a equipos contrarios y que incluso le habrían dado la indicación de ir por ella lo que habría acrecentado la tensión.

Mariana Echeverría habría salido de "Me Caigo de Risa" por diferencias con Faisy Foto: Instagram marianaecheve

Detalló que para su sorpresa tiempo después se reencontrarían en el foro del popular programa liderado por Faisy y que el productor les pidió que fueran cordiales, ya que estaba enterado de que anteriormente habían tenido un encuentro desafortunado y les dijo “sé que ustedes tuvieron ahí un altercado pero aquí vienen a trabajar y espero que sean profesionales”.

"Fue un proceso pero inmediatamente cuando ya nos conocimos se nos olvido eso y nos dimos la oportunidad de conocernos bien", recordó Mariazel.

Mariazel precisó que la relación no mejoró de inmediato pero que poco a poco comenzaron a romper el hielo y que con la convivencia lograron hacer un buen equipo. Pese a estas declaraciones en redes sociales circulan videos donde los usuarios aseguran que Mariana Echeverría mostraba cierta indisposición y le hacía desplantes a la también actriz originaria de España.