Mariana Echeverría no aguanta más y rompe en llanto, le manda un importante mensaje a su esposo Óscar Jiménez: VIDEO

En las últimas semanas la participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría ha estado en boca de todos por las controversias que ha protagonizado dentro de la competencia y por resultar nominada en la reciente "Gala de Nominación", donde está en verdadero riesgo de salir.

Ante esta situación la exintegrante de "Me Caigo de Risa" se mostró muy vulnerable al romper en llanto y mandarle un mensaje a su esposo, el portero del Club León, Óscar Jiménez, quien horas antes le externó todo su apoyo tras recibir su primera nominación en la temporada 2024.

En la transmisión 24/7 de "La Casa de los Famosos México" Mariana Echeverría, una de las participantes más señaladas en redes sociales, mostró su lado más humano al quebrarse en llanto frente a las cámaras de televisión. La famosa aprovechó para mandarle un mensaje a su pareja sentimental.

En el programa de espectáculos "Cuéntamelo, ya!" fueron compartidas las emotivas palabras que le envió la conductora de televisión al portero mexicano, Óscar Jiménez. La participante ha asegurado que la semana tres de competencia ha sido una de las más fuertes en lo que va de la temporada.

"Óscar bien me lo dijiste que iba a ser muy fuerte, no sé cómo lo estoy logrando. Me he aguantado mucho las lágrimas", dijo antes de romper en llanto.