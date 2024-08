Faisy y Mariazel presumen su amistad: "te quiero para siempre", ¿indirecta a Mariana Echeverría?

En las últimas semanas el conductor de "Me Caigo de Risa", Faisy ha estado en boca de todos después de confirmar su distanciamiento de su amiga, Mariana Echeverría, con quien presumía una gran relación. A pesar de que no reveló los verdaderos motivo, el presentador dijo que actualmente sus caminos están separados.

Ahora el también presentador del programa de Unicable "Faisy Nights" sorprendió a todos al demostrar la excelente relación que tiene con Mariazel, su también compañera en "Me Caigo de Risa". El conductor le dedicó un emotivo mensaje a la modelo por su cumpleaños que celebró a fines de esta semana.

El conductor subió este mensaje. Foto: Instagram/@faisirrito

Faisy celebra el cumpleaños de Mariazel

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Faisy, uno de los conductores más queridos en la actualidad, compartió varias fotografías demostrando la buena relación que tiene Mariazel, quien celebró un año más de vida. El conductor le dijo que tiene 24 años de conocerse y siguen compartiendo nuevas experiencias.

"Feliz cumpleaños Mariazel... más de 24 años de conocernos y cada día te aprendo más", escribió.

La conductora le respondió con este mensaje. Foto: Instagram/@faisirrito

Ante el mensaje que le escribió el conductor de "Me Caigo de Risa", Mariazel reaccionó con un hermoso mensaje en el que aseguró que es muy bonito coincidir con él. Además le dijo que espera que su excelente relación se mantenga "para siempre", generando distintas reacciones entre los fans.

"Que bonito coincidir en esta vida mi Faisy. Te quiero para siempre", escribió.

Como era de esperarse los mensajes que intercambiaron Faisy y Mariazel no pasaron desapercibidos para nadie, pues un número considerable le dijeron que ojalá esa amistad dure muchos años y no pase algo como lo que ocurrió con Mariana Echeverría.

Presumieron su buena relación. Foto: Instagram/@faisirrito

¿Qué pasó con Faisy y Mariana Echeverría?

Hace unas semanas Mariana Echeverría dijo que no estaría en la nueva temporada de "Me Caigo de Risa" ya que no le gustaron algunos tratos que recibió. Días después Faisy confesó que existe un distanciamiento entre ellos, pues hubo faltas de respeto.

A pesar de ello, Faisy dijo que él no tiene la facultad de pedir la salida de los integrantes de "Me Caigo de Risa", por lo que pidió no caer en especulaciones sobre la salida de su ahora excompañera del reality show que este 2024 celebra su décima temporada.