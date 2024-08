Adrián Marcelo ventila el verdadero motivo de la salida de Mariana Echeverría de MCDR, Faisy se lo contó

El líder del cuarto "Tierra" de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo se convirtió en tema de conversación después de hablar de la salida de Mariana Echeverría del programa "Me Caigo de Risa" a pesar de que era considerada una de las grandes favoritas.

Hace unos meses te informamos que Mariana Echeverría confirmó que ya no formaría parte de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa". Días después salió a la luz que la razón pudo ser un distanciamiento con Faisy, conductor del reality show, quien ha preferido mantenerse al margen de la controversia.

En la transmisión 24/7 de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo tuvo una plática con "El Potro" en la que reveló el verdadero motivo por el que Mariana Echeverría salió de los proyectos que compartía con Faisy, conductor de "Me Caigo de Risa" y "Faisy Nights".

En este sentido el creador de contenido confesó que tuvo una plática con Faisy en donde le explicó la razón de su distanciamiento con Mariana Echeverría. Al parecer su relación se vio fracturada, por lo que dejaron de caminar hacía al mismo camino, a esto se sumó un cambio en la producción.

"Tiene que ver con Faisy, me dijo que hubo una diferencia, no me contó a fondo, sin tirar ni nada, como que ya no empataban", contó.