Aventurera: sale a la luz el verdadero motivo de la salida de Irina Baeva de la obra de teatro

La salida de la actriz, Irina Baeva de la obra de teatro "Aventurera" sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula, sobre todo por las especulaciones que han surgido sobre la identidad de la nueva protagonista de la obra de teatro. Hasta el momento no existe información oficial.

La tarde del jueves 4 de julio Juan Osorio, productor de la obra de teatro, informó que el 18 de julio presentará a la nueva "Aventurera". A partir de ese momento comenzaron a circular especulaciones sobre la famosa que tomará el lugar de Irina Baeva en la puesta en escena.

Después del anuncio de Juan Osorio, el canal de YouTube "Michismecito" compartió un video en el que filtró la verdadera razón por la que Irina Baeva quedó fuera de la obra de teatro "Aventurera", uno de los proyectos más importantes en México para este 2024.

En este sentido el conductor del canal de YouTube dijo que desde el estreno de "Aventurera" no vieron una mejoría en el desempeño de Irina Baeva. Señaló que Juan Osorio como productor tomó la decisión de cambiar de protagonista pues sus ingresos se estaban viendo afectados, además, de que el sueldo de Irina Baeva no era fácil de cubrir.

El experto en temas de la farándula aseguró que Juan Osorio platicó con Irina Baeva y le hizo saber su decisión sobre los cambios en "Aventurera" a partir del próximo 18 de julio. Reveló que la actriz nacida en Rusia está "destrozada" y muy "triste" por su salida.

Finalmente el conductor del programa "Michismecito" contó que a Irina Baeva no le ha ido nada bien en las últimas semanas por la polémica en "Aventurera", pero además su relación sentimental con Gabriel Soto llegó a su fin. Detalló que el actor nunca la fue a ver a la obra de teatro.

"Se dice que ya no está con Gabriel Soto, no la ha ido a ver al teatro, no hubo boda", reconoció.