Él es Jorge Sarim, el mexicano que se parece a V de BTS y enamoró a todo el ARMY de TikTok

A través de redes sociales se ha popularizado un joven que se hace llamar Jorge Sarim, pues algunos usuarios afirman que luce idéntico al cantante Taehyung, quien es más conocido como V de BTS. Sin embargo, algunos aseguran que no se parece en lo absoluto, pues consideran que el ídolo de K-Pop es "único".

De acuerdo con su perfil de Instagram, es mexicano y es originario del estado de Oaxaca. Además, es fan de BTS y admira al cantante de K-Pop, por lo que no tiene inconvenientes porque lo comparen con él, ya que es una estrella mundialmente talentosa y popular.

Sigue leyendo:

Filtran la versión en español de "Standing Next to You" de Jungkook de BTS y el ARMY enloquece

Jorge tiene 20 años. (Créditos: Instagram / @jorgesaarim_go1)

¿Quién es Jorge Sarim, el chico que se parece a V de BTS?

Según reveló en uno de sus videos de Instagram, Jorge González, su verdadero nombre, actualmente tiene 20 años y le gustaría ser DJ, pues ha subido contenido de este tipo. Además, tiene dos hermanos menores, los cuales también son muy parecidos a él, pero no son famosos en TikTok.

Le gusta mucho BTS y su favorito es Taehyung. En ocasiones, ha presumido parte de su colección de la banda, pues tiene discos, muñecos y toda clase de mercancía oficial. Sin embargo, escucha todo tipo de música, pues en su TikTok se ha mostrado bailando K-Pop, Pop, Reguetón y Corridos Tumbados.

Sigue leyendo:

Agencia de BTS deja el K-Pop atrás y busca debutar a su primer grupo regional mexicano

El joven es oaxaqueño. (Créditos: Instagram / @jorgesaarim_go1)

¿Realmente se parece a V de BTS?

Algunos ARMY están de acuerdo con que Jorge es igual a Taehyung, pero otros consideran que no luce nada parecido al artista surcoreano. Sin embargo, los malos comentarios no lo han detenido, pues no ha dejado de compartir videos o fotografías donde posa muy parecido a V y se viste como él. "¿Sí me parezco o nel?", cuestionó en un TikTok a sus seguidores.

"Taehyung económico", "Se parece mucho a Taehyung hasta tiene el mismo lunar que trae creo", "Soy yo ¿o tiene parecido a Taehyung?", "Muchos aires de mi Taehyung, hasta el lunar en tu cachete", "Si no es con Taehyung será con él" y "Hermoso, es un Tae economico", fueron algunas de las respuestas del ARMY en sus videos de TikTok.

Por otro lado, algunos miembros del fandom se han mostrado molestos por las comparaciones entre Jorge y V, pues consideran que el joven mexicano no cuenta con la "belleza" del ídolo de K-Pop. "Ya dejen de decir que se parece a V", "Ciegas todas esas que dicen que se parece a mí Tae" y "Ya niño, tú no eres Tae", respondieron.

Sigue leyendo:

Jungkook de BTS responde mensajes de fans en TikTok, así puedes lograr que te conteste