Filtran la versión en español de "Standing Next to You" de Jungkook de BTS y el ARMY enloquece

Pese a que Jungkook, miembro de BTS, actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar, los fans del cantante K-Pop no han dejado de trabajar, pues recientemente compartieron una nueva versión de su canción "Standing Next to You" en español, la cual fue creada con inteligencia artificial (IA).

Aunque la canción fue lanzada el pasado 6 de noviembre del 2023, sigue siendo todo un éxito en las plataformas. De hecho, los seguidores, quienes son conocidos como ARMY, no han dejado de lanzar nuevas versiones en las redes sociales. Sin embargo, la versión en español ha sido una de las favoritas, pues muchas aseguran que suena muy parecida a la voz de Jungkook.

Jungkook lanzó "Standing Next to You" a finales de 2023.(Créditos: Facebook / BTS)

¿Realmente hay una versión de "Standing Next to You" en español?

Aunque la voz de la versión en español suena muy parecida a Jungkook, la realidad es que esta fue creada con inteligencia artificial. De hecho, el tipo de tecnología que se empleó tiene la capacidad de crear voces similares a las de cualquier persona, en este caso, la voz del maknae de BTS.

Sin embargo, no a todos los fans del cantante de "Seven" les gustó esta nueva versión, pues algunos consideran que la voz creada con la IA no se parece a la del surcoreano. "Mmm esto no suena como mi Jungkook", "A mí me encantó la voz. Jungkook suena genial en español", "Yo prefiero la versión original en inglés", fueron algunos de los comentarios en la red.

Jungkook se encuentra cumpliendo con su servicio militar.(Créditos: Facebook / BTS)

¿Quién creó esta versión en español de la canción de Jungkook?

La versión en español de "Standing Next to You" de Jungkook fue creada por Sam Covers K-Pop, una cuenta de TikTok que se dedica a hacer nuevas versiones de canciones K-Pop. De hecho, la creadora de la cuenta afirma que todo ha sido realizado con ayuda de inteligencia artificial.

Además, asegura que todo lo ha hecho por amor a la música del cantante y con mucho respeto, por lo que espera que sea del agrado de los fans esta versión. "No es la voz de nadie, solamente usé una IA que hace que suene parecida a lo que realmente sonaría", detalló.

(Créditos: Facebook / BTS)

