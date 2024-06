Jungkook de BTS responde mensajes de fans en TikTok, así puedes lograr que te conteste

Pese a que el cantante surcoreano Jungkook decidió eliminar su cuenta de Instagram hace unos meses, recientemente volvió a abrir su perfil de TikTok para interactuar con algunos fans durante su estadía en el servicio militar, donde ingresó el pasado mes de diciembre junto a sus compañeros RM y Jimin.

Aunque no publicó videos o imágenes, aceptó mensajes del ARMY, nombre de sus fans, y algunos afortunados tuvieron la oportunidad de hablar con él, pues respondió amablemente con palabras de aliento y cariño. Sin embargo, hubo algunos que solamente recibieron un "visto", aunque esto no les molestó en lo absoluto.

Jungkook es uno de los miembros de BTS que más interactúa con sus fans. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Por qué Jungkook respondió a algunos fans?

Hace unos días, el intérprete de "Standing Next To You" permitió que cualquier persona pudiera enviarle mensaje en TikTok, pues su plan era recibir mensajes lindos del ARMY. Sin embargo, no todos pudieron hacerlo, pues actualmente no puedes enviarle nada a menos que te siga o acepte que le mandes mensajes.

(Créditos: TikTok / @rosaliavediah_army)

A pesar de esto, quienes lograron comunicarse con él aseguran que fue muy lindo, pues, aunque fue breve, agradeció por el amor de sus fans, envió palabras de aliento y buenas vibras. De hecho, la usuaria de TikTok identificada como "rosaliavediah_army" presumió que ella solamente mandó unos stickers a Jungkook y este no dudó en responder con "Yo también amo la música, que estés bien y mantente saludable".

Pero, esta no fue la única ARMY que logró obtener una respuesta del maknae, pues la usuaria "emily_roice" afirma que el maknae de BTS la dejó en visto desde hace semanas, pero afortunadamente leyó su mensaje. "Me dejó en visto, es al único que perdono que me deje en visto", señaló.

El maknae respondió a algunos ARMY en TikTok. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Cómo puedo lograr que Jungkook me responda en TikTok?

Aunque no hay un truco para que Jungkook te responda, lo primero que debes hacer es seguirlo en TikTok, pues de esta manera él podrá mandarse mensajes. Después, es importante que en tu cuenta demuestres tu amor por BTS, pues la mayoría de los usuarios a los que ha respondido tienen sus cuentas llenas de cosas de la boyband.

También es importante que no le mandes groserías, le preguntes de citas o cosas que violen su privacidad, pues seguramente nunca responderá a tus mensajes. De hecho, no se recomienda preguntarle si sale con otro de los chicos de BTS o si se va a casar con alguno, pues esto puede ser incomodo.

"Jungkook acaba de permitir que le enviemos solo un mensaje así que sean muy lindas", detalló una ARMY en TikTok, quien pidió por favor no mandar muchos mensajes al cantante, ya que podría ser molesto para él.

