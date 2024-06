Estas son todas las cantantes de K-Pop que rechazó Jungkook de BTS

El cantante Jungkook, quien es mundialmente famoso por ser el menor de los integrantes de BTS, es también uno de los ídolos de K-Pop más populares gracias a su excelente voz, pues como solista ha logrado posicionarse entre los artistas más escuchados de toda la industria musical.

Sin embargo, Jungkook no solo es popular por su talento musical, pues también es considerado uno de los chicos más guapos en Corea del Sur y prueba de esto es que muchas cantantes han querido salir con él. A pesar de esto, el "Golden Maknae", como lo llaman sus fans, nunca se ha mostrado interesado y ha rechazado a más de una.

Jungkook es el más joven de BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Quiénes son las cantantes de K-Pop que rechazó Jungkook de BTS?

Somi

De acuerdo con información del ARMY, la cantante Jeon Somi declaró su amor a Jungkook, pero este la rechazó, pues no estaba interesado en ella. Sin embargo, se desconoce cómo ocurrió la declaración de amor.

Soyeon

Según algunos ARMY, la cantante Soyeon del grupo (G)i-dle estaba obsesionada con Jungkook, por lo que no dudó en declararle sus sentimientos. Sin embargo, el maknae de BTS no estaba interesado y la rechazó amablemente.

Somi, Soyeon y Nancy. (Créditos: Facebook / BTS)

Nancy

Algunos rumores afirman que la idol Nancy del grupo Momoland estaba profundamente enamorada de Jungkook, por lo que hizo de todo para tener una cita con él, pero al final no logró nada, ya que Jungkook no estaba interesado en ella. De hecho, se dice que obtuvo su número luego de insistirle mucho a su manager.

Kookie, como le dicen sus fans, nunca ha confirmado noviazgos. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Por qué Jungkook de BTS rechazó a tantas chicas?

El intérprete de "Seven" ha detallado en más de una ocasión que su tipo ideal de chica es la cantante surcoreana IU, por lo que seguramente rechazó a todas esas cantantes porque no cumplían con las características físicas que le gustan. También es probable que Jungkook esté tan enfocado en su carrera musical que no está buscando tener citas en este momento.

Además, el maknae de BTS nunca tenido citas con cantantes de K-Pop o al menos no públicas, pues desde su debut en el 2013 no ha confirmado una relación. De hecho, cuando le preguntan sobre su vida amorosa suele decir que el ARMY, su fandom, son sus novias, por lo que no necesita más.

Jungkook es fan de IU y asegura que es su chica ideal. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Quién es la chica ideal de Jungkook de BTS?

Jungkook ha declarado abiertamente que su chica ideal es IU, la cantante surcoreana que actualmente se encuentra saliendo con Lee Jong-suk. Sin embargo, está consciente de que ella nunca lo vea como una pareja, pero esto no ha impedido que la siga admirando y apoyando, pues ha ido a sus conciertos a verla cantar.

