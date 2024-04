Revelan que los chicos de BTS no han tenido novias y solamente fueron rumores creados por Min Hee Jin

De acuerdo con diversos medios coreanos, Min Hee Jin, conocida por ser la CEO de ADOR, la creadora de NEWJEANS y colaborar con Taehyung, habría sido la responsable de inventar citas de los chicos de BTS con otras famosas, pues supuestamente fue ella quien mandaba la información a diversos periodistas para que fuera publicada.

¿Realmente Min Hee Jin habló mal de BTS?

Aunque ella aseguró, durante su última conferencia, que no tenía nada contra de BTS, el conglomerado HYBE y el ARMY no se han quedado con los brazos cruzados, pues no creen en las palabras de la directora creativa de ADOR, ya que existe una llamada donde se le escucha hablar de la boyband con un chamán.

De hecho, aseguran que durante dicha llamada Min Hee Jin preguntó al chamán sobre si BTS debería ir al servicio militar y este le respondió que "sí", ya que los considera una amenaza para el éxito de NEWJEANS, grupo de ADOR. Por este mismo motivo, el ARMY cree que realmente fue ella quien buscó perjudicar a BTS e inventó citas con famosas para bajar su popularidad.

ARMY se lanza contra Min Hee Jin y defiende a BTS

Tras las declaraciones de algunos medios de comunicación coreanos, los fans de BTS, conocidos como ARMY, han mostrado su apoyo a lo integrantes en las redes sociales. Además, han mencionado el poder de la agrupación en todos los sentidos, pues a pesar de los "embrujos" o los supuestos rumores de citas siguen posicionándose como la agrupación más importante del K-Pop a nivel mundial.

"Ella necesita ayuda urgente", "No importó todo lo que hizo porque BTS sigue en la cima", "BTS está protegido por todo el amor de sus fans, así que nunca podrá contra eso" y "Min Hee Jin está loca", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.