Mauricio Ochmann manda mensaje a José Eduardo Derbez por el nacimiento de Tessa: "disfruta cada momento"

La familia Derbez sigue de fiesta por el nacimiento de Tessa. Ahora fue el turno de Mauricio Ochmann, quien ya no pertenece a los Derbez de forma oficial, pero se mantiene cerca de Aislinn y ahora de José Eduardo al mandarle un mensaje por el nacimiento de su primera hija. El actor no dudó en decirle al que fuera su cuñado que debe disfrutar de esta nueva etapa en su vida.

Para Mauricio, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, está entrando en la mejor etapa de su vida y de paso le dejó claro que debe disfrutar al máximo cada momento junto a su hija. El protagonista de 'El Chema' aprovechó un encuentro con las cámaras para decirle unas bonitas palabras al tío de Kailani.

Después de revelarse la noticia del nacimiento de Tessa, muchos integrantes de la familia Derbez, Ruffo y amigos de José Eduardo comenzaron a mandarle mensajes de felicitación. Mauricio Ochmann, ex de Aislinn Derbez, no se podía quedar atrás y decidió dedicarle unas palabras frente a los medios de comunicación.

"Yo lo que le diría (a José Eduardo) es que disfrute de cada momento al máximo. No le he escrito, pero ya le he mandado mensajes a través de varios compañeros de ustedes", comenzó su mensaje para el papá primerizo.