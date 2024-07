El pasado domingo, Paola Dalay dio a luz a Tessa, la segunda nieta de Eugenio Derbez, hija de su hijo menor José Eduardo y como era de esperarse, el abuelo tenía que estar presente para darle la bienvenida a la bebé, pero no solo él estuvo ahí, también Alessandra Rosaldo, Aitana y Aislinn Derbez, sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de Vadhir Derbez.

La familia Derbez previamente mostró su emoción por recibir a la bebé, por lo que ansiaban que llegara el momento de que naciera para que la conocieran y así fue, en cuanto la pequeña vio la luz por primera vez, toda su familia ya la esperaba en el hospital para conocerla y darle la bienvenida.

El pasado domingo, Paola Dalay dio a luz a Tessa hija que tuvo en común con José Eduardo Debez | Foto: Instagram @paoladalay_2203

Eugenio Derbez revela por qué Vadhir no estuvo con José Eduardo en el nacimiento de Tessa y descarta distanciamiento

De acuerdo con declaraciones que el actor de "No se aceptan devoluciones" dio para el programa Venga la Alegría, no existe ningún distanciamiento entre los hermanos y explicó que Vadhir no pudo estar acompañando a José Eduardo en un momento tan importante porque se encuentra en Colombia trabajando. Mientras que Eugenio coincidió en que se encontraba en México con el nacimiento de su nieta Tessa.

Aprovechando su visita no pudieron perder la oportunidad de estar en primera fila para recibir a la nueva integrante de la familia. Aislinn fue quien compartió la primera fotografía y describió el momento como muy "emocionante", en la imagen se encuentran todos los Derbez a excepción de Vadhir y Kailani.

Aprovechando su visita no pudieron perder la oportunidad de estar en primera fila para recibir a la nueva integrante | Foto: Instagram @aislinnderbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se reencuentran en el nacimiento de su nieta a 15 años de su separación

Durante la visita al hospital tras el nacimiento de Tessa, ocurrió lo que tanto se esperaba, los padres de José Eduardo, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se encontraron frente a frente después de más de 15 años de su separación. A palabras del actor, este momento le causó nerviosismo, sin embargo, contrario a lo que pensaba fue un momento muy amoroso y de respeto.

"Nos abrazamos y le dije 'felicidades abuela' y ella me dijo 'felicidades abuelo' y nos dimos un abrazo", contó para el matutino de TV Azteca.

Al parecer la llegada de la bebé, lejos de crear conflictos familiares y revivir problemas del pasado, ha servido para limar asperezas y reforzar el vínculo con su hijo, así como con toda la familia. Tras el nacimiento de Tessa será común que se frecuenten en momentos importantes para su nieta.