Aislinn Derbez publica la primera FOTO familiar tras el nacimiento de Tessa; José Eduardo luce de lo más feliz

La nueva integrante de las familias Derbez y Ruffo ya nació. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo la noche del domingo 30 de junio cuando Paola Dalay hizo el anuncio oficial por medio de una publicación en su perfil oficial de Instagram; ahí presumió la emoción que ella y José Eduardo sintieron al convertirse en padres oficialmente de la pequeña bebita Tessa. Aunque hasta el momento la pareja no ha dejado ver más que la manita y el pie de la bebé, poco a poco surgen nuevos detalles.

Aislinn Derbez comparte FOTO de la familia tras el nacimiento de la hija de José Eduardo

Luego de que la pareja decidió compartir con el mundo del espectáculo que su primogénita por fin ha llegado a sus brazos, Aislinn Derbez reapareció en Instagram para compartir la primera foto familiar del momento; sin embargo, aquí faltan algunos miembros, aunque dejó ver a los fans que ni José Eduardo ni Paola Dalay estuvieron solos. Por el contrario, reunieron a parte de la familia y capturaron el felicidad con una bella foto.

Aislinn Derbez sorprendió con esta pic. (Foto: IG @aislinnderbez)

En la foto que compartió la protagonista de "A la Mala" aparecen ella, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez acompañados por su hija Aitana, pero quien es sin dudarlo el gran protagonista es el conductor de "Miembros al aire", quien aparece con una playera azul y muy sonriente como muestra de la felicidad que siete por el nacimiento de su primera hija, así como del inicio de una nueva etapa en si vida. "Emoción total", escribió Aislinn.

Cabe destacar que en la foto no se ve a Paola Dalay, de quien no se sabe si estaba en la sala de parto o en la de recuperación tras el nacimiento de Tessa; asimismo, no se encuentra la familia materna de José Eduardo Derbez, es decir, su madre Victoria Ruffo, quien desde hace semanas aseguraba que estaba nerviosa por el posible reencuentro con el comediante. Hasta el momento no se saben más detalles, aunque la influencer sí apareció en redes.

Así confirmó la noticia. (Foto: IG @paodalay_2203)

Nace Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

De acuerdo con un posteo de Instagram que realizó Paola Dalay, su hija Tessa nació el domingo 30 de junio a las 10:44 de la mañana. "Bienvenida al mundo Tessa 30-06-24 10:44 am nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón", fue el mensaje que compartió la influencer con sus fans para dar a conocer la feliz noticia.

Mientras que para sus seguidores, la joven y new mom compartió un mensaje especial en su canal de difusión de Instagram: "Pues nuestra princesa ya nació, no saben lo felices que estamos, moríamos por conocerla", escribió. Hasta el momento José Eduardo no le ha dedicado un post en redes a su primera y única hija, por lo que habrá que esperar para que nos comparta su emoción.