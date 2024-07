Esposa de Adrián Marcelo responde a Poncho de Nigris por comentario de que “no puede tener hijos”

La polémica crece “La Casa de los Famosos México” a tan sólo unos días de su estreno, pues las declaraciones de algunos participantes ha provocado conflictos en el exterior. Tal y como sucedió con Adrián Marcelo, quien tras lanzar burlas a Poncho de Nigris éste no dudó en responderle con un cruel comentario de que “no puede tener hijos”. Ante esto, la esposa del conductor, Karina Puente, lo defendió con un contundente mensaje en rede sociales.

Karina Puente responde a Poncho de Nigris por comentario contra su esposo

A través de redes sociales Karina Puente compartió un contundente mensaje con el que responde a Poncho de Nigris por su comentario sobre la dificultad que ha tenido la pareja para tener hijos. La también influencer puntualizó en que no es su esposo quien tendría dificultades para concebir sino ella, ante esto dedicó unas palabras a quienes atraviesan o han atravesado por el mismo proceso.

Sigue leyendo:

¿Quién es Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo, y a qué se dedica?

Ricardo Peralta niega ser la nueva Wendy Guevara de “La Casa de los Famosos México” y la influencer le responde: “Yo el foco siempre lo tengo”

Karina Puente defiende a su esposo, Adrián Marcelo, de los comentarios de Poncho de Nigris. Foto: IG @karybridge

“Sí puede. La que no tiene que tomar un camino diferente para tener hijos, lejos de lo tradicional y socialmente aceptado, ¡soy yo! Por eso me tocó a mí, porque puedo con esto. En cambio, lo tuyo fueron elecciones”, respondió Karina Puente directamente a Poncho de Nigris a través de sus historias en Instagram.

Y envió un mensaje a quienes pasan por el mismo proceso: “No hay nada, ya, que me digan que en el pasado no me haya cuestionado o reclamado. La única persona que entiende completamente este proceso es quien lo está pasando. Es un camino donde la emoción sube y cuesta mantener la conciencia en alto. Nos ha costado. Mi amor, fe, esperanza, apoyo, amistad y admiraciones para quienes estañan en esto”.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

En una charla con sus compañeros de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo reveló la instrucción de la producción antes de ingresar al reality show en la que le pedían ser el "nuevo Poncho de Nigris", algo ante lo que el respondió entre burlas refiriéndose a las polémicas del influencer y su familia. Esto logró enfurecer al también empresario, quien no dudó en responderle usando las dificultades que ha tenido para tener hijos.

“Dijo algo mío ahí, es mi amigo, pero dijo algo, si es humor negro... Eso, yo hubiera llegado y le hubiera dicho: ‘Pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos'", dijo Poncho de Nigris en pleno programa desatando un fuerte debate en redes sociales entre quienes lo apoyaron y aquellos que consideraron "cruel" su comentario.

Marcela Mistral no dudó en salir en defensa de su esposo y también respondió a las declaraciones de Karina Puente: "No era necesario, pero… Ellos se llevan así siempre, entre hombres. Él empezó. A mi hijo nadie lo explota, nosotros acatamos el apoyo como cultura familiar hacia las iniciativas e inquietudes de nuestros hijos para que se sientan apoyados, vistos y acompañados. No es necesario desviar y desvirtuar la atención con temas que, si bien están en el foco por las circunstancias, bien o mal la jugada de estas casas ha sido dentro y fuera, va de la mano. Mi total comprensión porque yo también viví esos proceso para dar vida”.