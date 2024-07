El pasado 18 de julio, la obra de teatro “Aventurera” sumó un talento más que tuvo buen recibimiento: el actor peruano Nicola Porcella, quien le da vida a Mario Cervera, el galán del musical que es protagonizado por Irina Baeva y producido por Juan Osorio. Vía redes sociales, el exfutbolista ha compartido cómo fue su llegada al proyecto y destaca la ola de elogios que recibe.

Nicola Porcella es nombrado el “aventurero más guapo”

Los comentarios son tan alentadores para el exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, que sus fans lo llaman “El aventurero más guapo de México”. Este es el segundo sobrenombre que el famoso recibe en el país, ya que sus admiradoras -quienes se identifican como “Las nicolitas”- también lo bautizaron como “El novio de México”.

Nicola Porcela triunfa en “Aventurera”. Foto: Instagram Nicola Porcella.

Cómo fue el debut de Nicola Porcella en “Aventurera”

Nicola Porcella, de 36 años de edad, tiene una carrera en ascenso y su participación en “Aventurera” lo está confirmando. A través de su perfil de Instagram, el peruano publicó un nuevo video y en la descripción escribió lo siguiente: “Y así fue mi debut en ‘Aventurera’. Gracias a todos”.

“Todo el mundo está a la expectativa de que vas a ser el aventurero. No sé si sabes, pero eres el más guapo de todos los que van a estar en ‘Aventurera’”, expuso el productor Alexis Nuñez.

El actor recibe elogios por su trabajo en la obra de teatro. Fotos: capturas de pantalla Instagram Nicola Porcella.

En el clip se observan aspectos de su participación en la obra de teatro, además de que compañeros del medio le dedicaron palabras de aliento; por ejemplo, Emilio Osorio le dedicó este mensaje: “Venimos a echar toda la buena vibra porque suerte no la necesitas, lo vas a hacer increíble”, mientras que el productor Alexis Nuñez le expresó “todo el mundo está a la expectativa de que vas a ser el aventurero. No sé si sabes, pero eres el más guapo de todos los que van a estar en ‘Aventurera’. Estoy confiado en que lo vas a hacer bien y de que no sólo vas a demostrar tu belleza, sino ese gran talento, pero, sobre todo, el gran corazón que tienes”.

Fans apoyan a Nicola Porcella por su debut en “Aventurera”

Además de estos mensajes de apoyo, Nicola Porcella igual es respaldado por sus fans, quienes no sólo le escribieron “El aventurero más guapo de México”, sino también lo siguiente: “Lo hiciste increíble, estamos muy orgullosas de ti”, “nuestro aventurero” y “recuerdo que en ‘La Casa de los Famosos México’ decías que no importaba que te dieran trabajo de árbol, ¡y mírate ahora!”.