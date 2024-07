Nicola Porcella habla sobre el estado de Irina Baeva tras la ruptura con Gabriel Soto: "No está bien, me da cosita"

“Aventurera” continúa en el ojo del huracán por la polémica que rodea a su protagonista, Irina Baeva, debido a las críticas que ha recibido por su papel como Elena Tejero y su escandalosa ruptura con Gabriel Soto. Al respecto, Nicola Porcella reveló que su compañera de escena no la está pasando bien y reconoció que, pese a la controversia, la actriz continúa saliendo al escenario dando muestra de profesionalismo.

Nicola Porcella revela el estado de Irina Baeva tras terminar su romance

El exparticipante de “La Casa de los Famosos México” debutó este fin de semana en la obra musical “Aventurera” junto a Irina Baeva, quien aún enfrenta rumores de una supuesta infidelidad como el motivo por el que terminó su romance con Gabriel Soto. Aunque la actriz no ha dado declaraciones al respecto, su compañero de escena reveló que ella no la está pasando bien.

Nicola Porcella revela que Irina Baeva no se ve bien tras su ruptura con Gabriel Soto. Foto: IG @aventureramusical

“Se le nota que no está bien, me da cosita porque se ve una mujer super linda. Se le ve de nobles sentimientos, trabajadora, no ha salido de la obra, sigue ahí. Obviamente una ruptura duele, más lo que conlleva eso y que estés en boca de todo el mundo, más lo que habla la gente, lo que se puede inventar, lo que pasa en ‘Aventurera’… Creo que es un ensañamiento que mis respetos porque no cualquier persona tiene el temple para pararse en el escenario”, dijo el actor peruano en un encuentro con los medios retomado por el canal Cit Nius en YouTube.

Sobre la posibilidad de que pudiera surgir un romance con Irina Baeva, Nicola Porcella puntualizó en que no está interesado en tener una relación: “Me parece una mujer preciosa, pero de ahí a empezar algo, no. Simplemente hay un trato cordial, a parte acaba de terminar con un gran actor y yo he respetado eso (…) Que me parezca guapa no quiere decir que quiera algo con ella”.

Gabriel Soto rompe el silencio sobre su ruptura con Irina Baeva

Tras confirmar el fin de su compromiso con un comunicado en redes sociales, Gabriel Soto rompió el silencio y admitió conflictos en su relación que los llevaron a tomar terapia. Además, el actor negó los supuestos malos tratos a la actriz como lo hizo saber la vedette Olga Breeskin, declaraciones de las que después se retractó la también violinista.

“Fue de común acuerdo que esta relación llegara a su fin. Ya llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo. Fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación (…) Siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra, yo le deseo siempre lo mejor”, dijo el actor.