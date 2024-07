Bellakath no se guardó nada y afirma que sin ella el reggaeton mexicano no existiría

Bellakath es una de las cantantes más representativas y polémicas del reggaeton mexicano, ahora que peleó una vez más con Yeri Mua una de las otras caras del nuevo reggaeton mexicano, pudimos escuchar unas declaraciones que no hicieron feliz a muchas personas en las redes,

Y es que a pesar de que “Gatita” es un himno para las nuevas generaciones, no todos son fans de la ya conocida Lic. Bellakath, y es que tras sus declaraciones las redes sociales hicieron lo suyo y decidieron opinar de manera no tan alegre sobre la cantante y lo que había dicho.

Fue en las redes sociales donde pudimos ver las declaraciones de la Lic. Bellakath decidió darnos sus mejores palabras, pues afirmó que el reggaeton mexicano no sería nada sin ella, lo que molestó a todos en redes sociales y decidieron contestarle a sus declaraciones encendiendo las redes.

Y es que fue en su Instagram luego de pelear una vez más con Yeri Mua donde decidió compartir sus pensamientos luego de la pelea con la cantante veracruzana y tras ser llamada “La Patrona” ella contestó de la manera más interesante en sus historias de Instagram.

Todo resultado de su pelea con Yeri Mua quien la “quemó” por mandarle mensajes sobre hacer las pases, algo que a Yeri Mua no le agradó nada, por lo que soltó las conversaciones en su cuenta de X, lo que resultó en la contestación de Bellakath, a quien le llovieron críticas.

“No sé cómo se atreven a venir, a sentirse algo que jamás. Yo me fui mundial con 300 mil seguidores porque yo no soy influencer, yo soy reggaetonera y eso tendrán que soportarlo por qué yo no me hice de polémicas, yo me hice de mi música”, afirmó Bellakath.