Verónica Castro afirma que su hijo Cristian no la ha acompañado en su enfermedad: "no sé en dónde anda"

El pasado 29 de junio, el mundo del espectáculo se sacudió por la inesperada hospitalización de Verónica Castro, quien fue sometida a dos operaciones en el hombro y aunque su hijo, Michel Castro, afirmó que las intervenciones habían sido sencillas y fue dada de alta el mismo día aún le queda una larga recuperación por delante. Pero lo que ha indignado profundamente a las y los fans de la actriz es la ausencia de Cristian Castro.

Sigue leyendo:

Verónica Castro: ¿cuál es el estado de salud de la actriz tras su operación?

Verónica Castro reaparece tras su hospitalización, ¿cuál es su estado de salud este domingo 30 de junio?

Verónica castro revela que Cristian no ha estado con ella

A través de una llamada telefónica con "Ventaneando", la icónica actriz mexicana explicó que este susto comenzó con un dolor persistente en el hombro, del cual no podía identificar el origen exacto, ésto la llevó a buscar ayuda médica y dentro del hospital los especialistas determinaron que, debido a la complejidad de la articulación del hombro, era necesario intervenir quirúrgicamente: "hubo un dolor que tenía yo, medio raro en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y no me di cuenta", explicó Castro durante la entrevista.

La reconocida actriz mexicana Verónica Castro ha compartido detalles sobre las dos operaciones a las que se sometió la semana pasada.

Fotografía: Instagram/@vrocastroficial

El equipo médico que atendió a Castro identificó la necesidad de operar debido a la estructura intrincada del hombro, que incluye múltiples ligamentos y pequeños huesos, por lo que la actriz relacionó su lesión actual con una caída que sufrió hace más de dos décadas mientras montaba un camello, evento que dejó secuelas significativas: "cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave.. y la edad que no ayuda nada", declaró.

Cristian Castro brilla por su ausencia en la operación de su madre

A pesar de la rapidez del proceso, la actriz aún enfrenta un dolor considerable, por ello, los médicos le han recomendado reposo y cuidados específicos para asegurar una recuperación adecuada, pero la molestia persiste. Es así como la actriz también declaró que ha contado con el apoyo de algunos familiares y amigos cercanos, afirmando que su hijo menor, Michel, ha estado al pendiente de su evolución y la visita con frecuencia. Sin embargo, la ausencia de su hijo mayor, el cantante Cristian Castro, ha sido notable y dolorosa para la actriz:

Verónica Castro aún se encuentra en un proceso de recuperación doloroso, tomando medicamentos y realizando ejercicios específicos para sus hombros y brazos.

Fotografía: Instagram/@vrocastroficial

Está conmigo Fabiola, Ivonne y, por supuesto, Michel viene, me da sus vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede. Cristian no sé... no sé dónde anda, lo último que supe fue que estaba muy sentido porque Yuri dijo que no era amigo, ya sabes... ¿pa' qué te digo?", expresó Castro.

Si bien, Cristian no ha dado ninguna declaración al respecto, se espera que Verónica continúe con su tratamiento para así ayudar a sanar más rápidamente su hombro y brazos, ya que ahora deberá seguir tomando algunos medicamentos y realizando ejercicios específicos para fortalecer su hombro y brazo; de la misma forma, distintas personas en redes sociales han señalado la falta de responsabilidad del cantante, al ausentarse en uno de los momentos más complicados para su madre.